Zigarettenautomat abgerissen und mitgenommen

Berg (ots) – In der Nacht zum Freitag 17.05.24, rissen unbekannte Täter einen an einer Hauswand verankerten Zigarettenautomaten in der Bruchbergstraße ab. Der Automat wurde später von Zeugen an einen Fahrradweg außerhalb von Berg aufgefunden. Der Inhalt wurde komplett entwendet. An der Hausfassade entstand geringer Sachschaden.

An andere Stelle in Büchelberg in der Dorfbrunnenstraße blieben die Täter erfolglos. Hier gelang es ihnen nicht einen Zigarettenautomaten von der Wand zu hebeln. Hierbei wurde allerdings auch die Hausfassade beschädigt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Nachtrag zu einem Dachstuhlbrand

Freisbach (ots) Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Dachstuhlbrand in der Ortsgemeinde Freisbach durch einen Blitzeinschlag verursacht wurde.

Erstmeldung (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 17.05.2024 geriet gegen 01 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Freisbach in Brand. Die Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen 6-stelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang zu dem Unwetter.

Achtung! Trickdieb unterwegs

Wörth am Rhein (ots) – Gleich zweimal hat am 16.05.24 ein Trickdieb in Wörth erfolgreich zugeschlagen. Der Mann hielt zunächst gegen 10.15h in der Eisenbahnstraße ein Fahrzeug an, indem er wild gestikulierte. Nachdem die Autofahrerin anhielt und das Fenster herunterdrehte, beugte sich der Mann in den Innenraum und redete etwas Unverständliches. Danach rannte er weg.

Kurze Zeit später öffnete vermutlich der gleiche Mann auf einem Parkplatz in der Marktstraße die Beifahrertür eines Autos und fragte den noch auf dem Fahrersitz sitzenden Autofahrer nach einer Parkscheibe.

In beiden Fällen entwendete der Mann die Geldbörse, welche sich in einer Tasche auf dem Beifahrersitz der jeweiligen Fahrzeuge befand. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter durch die Polizei blieb ergebnislos. Der Mann dürfte sich die Fahrzeuge gezielt ausgesucht und im Vorfeld beobachtet haben.

Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,75m groß, kurze dunkle Haare, 3-Tage-Bart, schmales Gesicht, sprach gebrochenes deutsch, bekleidet mit Jeanshose und Jeansjacke.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.