Mehrere Einsätze in Ludwigshafen durch Dauerregen

Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am 17.05.2024 kam es aufgrund des Dauerregens ab 13:40 Uhr zu mehreren Einsätzen. Darunter waren sowohl Wassereintritte durch die Terassentür als auch Wasser im Keller. Ein Einsatzschwerpunkt dabei war das Klinikum Ludwigshafen, wo mehrere Gebäude gleichzeitig betroffen waren.

Bei den meisten Einsätzen musste die Feuerwehr nicht tätig werden, da sich die Eigentümer selbst helfen konnten. Durch den anhaltenden Regen werden für die Abend- und Nachtstunden weitere Einsätze erwartet.

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 zw. 17:30-21:50 Uhr, schnitten Unbekannte das Stoffdach eines in der Ebertstraße auf Höhe der Erzbergerstraße abgestellten Fiat Puntos auf und entwendeten eine Jacke, Bargeld und das Autoradio. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 um 15:34 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Krummlachstraße, wie der Fahrer eines silbernen BMW 5er älteren Baujahres beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke mit der Abgrenzung einer Bushaltestelle kollidierte. Diese wurde hierdurch verbogen. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Zeuge beschrieb ihn als circa 25 Jahre alt, auffallend groß und blond.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Fahrzeugführer geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Mittwoch 15.05.2024 um 16:25 Uhr und Donnerstag 16.05.2024 gegen 06:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Nietzschestraße auf Höhe der Sternstraße abgestellten Skoda Karoq. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

An dem beschädigten Auto konnten Spuren gesichert werden, die auf ein blaues Fahrzeug als Verursacher deuten. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rollerfahrer flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 um 14:50 Uhr, wollten Polizeikräfte den Fahrer eines Motorrollers in der Oppauer Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale jedoch und flüchtete in der Anglerstraße vor der Kontrolle, in dem er eine Engstelle durchfuhr.

Daraufhin suchten die Polizeikräfte die Wohnanschrift des 19-jährigen Halters des Rollers im Stadtteil Oppau auf, wo sie seine Eltern antrafen. Diese zeigten sich wenig begeistert und zitierten ihren Sohn nach Hause, wo sich der Grund für seine Flucht offenbarte.

Es konnten Hinweise auf eine drogenbedingte Beeinflussung des 19-Jährigen erlangt werden, ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Roller wurde sichergestellt.

Radfahrer bei Unfallflucht verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 um 08:30 Uhr, war ein 24-jähriger Radler auf dem Radweg der Saarlandstraße in Richtung Schänzeldamm unterwegs. An der Einmündung zur Pfarrer-Krebs-Straße bog ein Autofahrer von der Pfarrer-Krebs-Straße nach rechts auf die Saarlandstraße ein und touchierte hierbei im Einmündungsbereich den Radfahrer. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich in Richtung Rheingönheimer Straße.

Es soll sich um ein weißes Fahrzeug mit roter Aufschrift gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .