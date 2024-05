Randale in einer Kneipe endet mit einem Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Aus einer Kneipe in der Straße „Am Heiligenhäuschen“

wurde der Polizei am Montagabend mehrere Randalierer gemeldet. Als die Beamten

eintrafen waren die mutmaßlichen Täter aber bereits über alle Berge. Laut

Angaben von Zeugen wären zwei Männer in das Lokal gekommen und hätten

unvermittelt herumgeschrien und mit Aschenbechern sowie Gläsern um sich

geworfen. Ein Gast wurde hierbei am Kopf getroffen und verletzt. Im Anschluss

machten sich die beiden 25 und 35 Jahre alten Männer mit einem grauen

Kastenwagen aus dem Staub. Auf das Duo kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des

Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung zu. Die Ermittlungen dauern

an. |kfa

Gestohlenes Fahrrad wiedergefunden

Kaiserslautern (ots) – Eine 44-jährige Passantin staunte am Montagmorgen nicht

schlecht, als sie das Fahrrad ihres Neffen in der Lothringer Straße vor der

Hausnummer 5 sah. Sie wusste, dass es am Abend zuvor aus einem Kellerabteil

gestohlen wurde. Nun stand der Drahtesel an einem Fahrradhalter angekettet vor

ihr. Damit aber nicht genug: Zusammen mit dem Zweirad ihres Neffen war dort ein

weiteres Bike angeschlossen. Die verständigte Streife konnte feststellen, dass

der zweite fahrbare Untersatz bereits seit 2020 als gestohlen gemeldet war.

Mittels Bolzenschneider befreiten die Beamten beide Räder und stellten sie

sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt jetzt, wer die

beiden Fahrräder dort abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert hat.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.

Kleiner Rempler, große Folgen

Kaiserslautern (ots) – Auch nach der Teillegalisierung von Cannabis bleibt es

weiterhin unzulässig, unter Drogeneinfluss Auto zu fahren. Am frühen Montagabend

zogen Polizeibeamte deshalb einen Autofahrer in der Königstraße aus dem Verkehr.

Dem 59-jährigen Mann war ein Parkplatz-Rempler zum Verhängnis geworden.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 18 Uhr mit seinem Hyundai

Tucson auf den Kundenparkplatz eines Supermarktes gefahren und hatte beim

Einparken die offenstehende Fahrertür eines Chrysler Dodge Challenger gestreift.

An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt mehreren tausend Euro.

Weil sich bei der Anzeigenaufnahme vor Ort der Verdacht ergab, dass der

Hyundai-Fahrer unter Drogen stehen könnte, wurde er zum Urintest gebeten. Dieser

reagierte positiv auf Kokain. Der 59-Jährige musste deshalb Autoschlüssel und

Führerschein abgeben und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde.

Bis das Ergebnis vorliegt und eine Justiz-Entscheidung getroffen wurde, darf der

Mann vorläufig kein Fahrzeug mehr führen. Eine Anzeige wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss ist ihm sicher. |cri

Diebin lässt vergessene Tasche mitgehen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ist einer Diebin auf der Spur, die am

Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße eine Tasche samt

Inhalt gestohlen hat. Ein 24-jähriger Mann meldete den Diebstahl und berichtete,

dass er gegen 15.30 Uhr in dem Markt die Postfiliale besucht hatte, um ein Paket

wegzuschicken. Als er den Laden wieder verließ, vergaß er seine kleine Tasche im

Bereich der Theke – darin befanden sich diverse Dokumente, Bargeld in

verschiedenen Währungen, Kopfhörer (Airpods) sowie eine Armbanduhr, alles in

allem im Wert von mehreren hundert Euro.

Etwa eine halbe Stunde später fiel ihm auf, dass er die Tasche liegen gelassen

hatte. Er ging zurück zu dem Geschäft – die Tasche konnte aber nirgends mehr

gefunden werden. Der Mitarbeiterin war nichts Verdächtiges aufgefallen.

Zusammen mit der eingeschalteten Polizei wurden später die Aufnahmen der

Überwachungskamera des Ladens gesichtet. Darauf ist eine ältere Dame zu erkennen

vermutlich zwischen 60 und 70 Jahre alt, graue schulterlange Haare, dunkle

Brille, helle Oberbekleidung, braune Hose, helle Schuhe – die zunächst einen

Blick in die zurückgelassene Tasche wirft und diese dann in ihre eigene Tasche

steckt. Ohne der Mitarbeiterin etwas über den „Fund“ zu sagen, verließ die Frau

kurz darauf das Geschäft. Die Ermittlungen nach dieser diebischen Kundin

laufen… |cri

Rauchmelder und Brandgeruch

Kaiserslautern (ots) – Ein piepsender Rauchmelder und Brandgeruch haben am

Montagnachmittag Anwohner der Theodor-Heuss-Straße aufmerksam gemacht. Die

verständigte Feuerwehr konnte den vermeintlichen Brand gegen 14.40 Uhr in einer

Wohnung eines Mehrfamilienhauses lokalisieren.

Weil auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, verschafften sich die

Einsatzkräfte über ein gekipptes Fenster Zugang zu den Räumen. Sie konnten

schnell Entwarnung geben: Ein Topf mit angebrannten Essensresten hatte den Alarm

ausgelöst und für den verbrannten Geruch gesorgt.

Noch während die Feuerwehr die Wohnung lüftete, tauchte die Bewohnerin auf. Sie

räumte ein, dass sie wohl vergessen habe, den Herd auszuschalten. Verletzt wurde

zum Glück niemand, und Sachschaden entstand – abgesehen vom Kochtopf – auch

nicht. |cri

Wer hat den silbernen Transporter gesehen? (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines silberfarbenen

Transporters mit SLS-Kennzeichen, der am Montagnachmittag in der Pariser Straße

stadtauswärts fuhr. Der Unbekannte soll durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten

einen Unfall ausgelöst haben, aber einfach weitergefahren sein.

Bei der Polizei meldete sich der Fahrer eines Ford Puma. Er berichtete, dass er

gegen 16.15 Uhr mit seinem weißen Pkw auf der rechten Spur fuhr und sich der

silberne Transporter links neben ihm befand. Dessen Fahrer habe dann plötzlich

und ohne Vorankündigung die Spur gewechselt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden,

wich der Ford-Fahrer nach rechts aus. Dabei stieß er jedoch mit den rechten

Rädern gegen den Bordstein, wobei ein Reifen beschädigt wurde und in der Folge

Luft verlor.

Der 69-Jährige versuchte nach eigenen Angaben noch, den Transporter-Fahrer durch

Hupen und Lichthupe aufmerksam zu machen, der Unbekannte setzte jedoch seine

Fahrt fort.

Eine unabhängige Zeugin bestätigte der Polizei gegenüber die Angaben des

Ford-Fahrers. Allerdings konnte auch sie keine näheren Angaben zu dem

Transporter machen. Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen und bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |cri

Verkaufsdeal gipfelt in Handgemenge

Kaiserslautern (ots) – Eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren

Beteiligten ist der Polizei am Montagnachmittag aus der Pariser Straße gemeldet

worden. Vor Ort trafen die ausgerückten Beamten auf eine mehrköpfige Gruppe,

allesamt amtsbekannt.

Ersten Ermittlungen zufolge war es zum Streit gekommen, weil ein 18-Jähriger

einem 51-jährigen Mann einen E-Scooter abkaufen wollte – nach dessen Meinung

aber die Probefahrt zu lange dauerte. Daraufhin kam es zu Beleidigungen, die in

gegenseitigen Körperverletzungen gipfelten. Die Alkoholisierung einiger

Beteiligter dürfte das Handgemenge noch „angefacht“ haben.

Der 51-Jährige klagte über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |criKaiserslautern: Die Polizei-News

Diebstähle beschäftigen die Polizei

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Wegen zwei Diebstählen aus Fahrzeugen hat die Polizei am Montag die Ermittlungen aufgenommen.

Zunächst meldete sich eine Autobesitzerin aus Otterberg. Die Frau beklagte das Fehlen eines Fußpflegeräts, welches sie in ihrem Renault Megane aufbewahrt hatte. Laut ihrer Angabe stand der Wagen von Samstag, 20:30 Uhr, bis Montag, 6:30 Uhr, am Straßenrand in der Flurstraße. Als die 46-Jährige morgens zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass die Mittelkonsole durchwühlt war. Dass das teure Elektrogerät fehlte, fiel der Frau erst auf, als sie auf der Arbeit ankam. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Ein Mann aus der Wörthstraße in Kaiserslautern erstatte Anzeige, da ein Schlüssel aus seinem Pkw gestohlen wurde. Der Wagen stand von Sonntag ,15:30 Uhr, bis Montag, 5:30 Uhr, am Straßenrand. Die Diebe machten es sich wohl zu Nutze, dass der Autobesitzer vergaß, ein Fenster am Fahrzeug zu schließen.

In beiden Fällen haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Da die Täter bisher unbekannt sind, bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer hat an den genannten Orten etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind in den angegebenen Zeiträumen Personen in den jeweiligen Straßen aufgefallen, die sich merkwürdig verhalten haben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Taschen voller Diebesgut

Kaiserslautern (ots) – Wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen zwei

junge Frauen aus der Südwestpfalz. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Damen fielen

am Montagmittag in einer Modeboutique in der Fackelstraße auf.

Mitarbeiter beobachteten, wie das Duo mit vollen Taschen aus der Umkleidekabine

kam und auf direktem Weg den Ausgang ansteuerte. Als dann auch noch der

Diebstahl-Alarm auslöste, wurden die beiden Kundinnen gestoppt.

Die hinzugerufene Polizeistreife durchsuchte die Taschen der Frauen und fand

darin diverse Kleidungsstücke aus der Boutique sowie Schuhe aus einem anderen

Geschäft. Eine Rückfrage dort ergab, dass es sich mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit um Diebesgut handele. Die Sachen wurden deshalb

sichergestellt und gegen die beiden Langfinger entsprechende Strafverfahren

eingeleitet. |cri