Kind überquert unvorsichtig die Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Waibstadt (ots) – Am Montag gegen 16:15 Uhr staute sich aufgrund einer Ampelanlage der Verkehr auf einer Fahrbahnseite der Hauptstraße. Als eine 9-Jährige die Hauptstraße auf Höhe der Nummer 7 zwischen den wartenden Autos überquerte, achtete sie dabei nicht auf den fließenden Verkehr der Gegenfahrbahn.

Eine 23-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, weshalb es zu einem Unfall kam. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde für weitere medizinische Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie ambulant behandelt worden ist. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca 1.500 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Unbekannte verunstalten neue Bahnhaltestelle mit Farbschmierereien

Schwetzingen (ots) – In der Zeit von Mittwoch bis Montag verunstaltete eine bislang unbekannte Täterschaft die neue Bahnhaltestelle „Schwetzingen-Nord“ mit zahlreichen Farbschmierereien. Insgesamt 14 Elemente der Lärmschutzwand waren davon betroffen.

Der Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 06202-288-0.

Viele Verstöße im Zusammenhang mit Drogen im Straßenverkehr

Hockenheim/B 39 (ots) – Wer Alkohol oder Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Aus diesem Grund führte das Polizeirevier Hockenheim am Montag zwischen 09:30-15:30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) im Bereich Altlußheim/Hockenheim auf einem Parkplatz der B 39 Schwerpunktkontrollen durch.

Eine der Hauptunfallursache ist der Einfluss von Drogen im Straßenverkehr. Demnach stand auch hier erneut die zielgerichtete Bekämpfung dieser Unfallursache im Fokus. Es wurden insgesamt 68 Fahrzeuge und 94 Personen kontrolliert. Hierbei konnten 20 Verstöße festgestellt und 5 Strafverfahren, sowie 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Insgesamt führten 13 Personen ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen. Nachdem durch einen Arzt Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde, müssen sich die Personen nun wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.Außerdem wurden 4 Strafverfahren eingeleitet im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auch wenn der Besitz bestimmter Mengen von Cannabis legalisiert wurde, bleibt die Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss berauschender Mittel untersagt. Die Durchführung dieser zielgerichteten Kontrollen wird weiterhin fortgesetzt.

Totalschaden und eine Verletzte nach Unfall an Kreuzung

Eppelheim (ots) – Am Montag fuhr ein 68-Jähriger mit seinem BWM auf der Grenzhöfer Straße von Eppelheim in Richtung Feldgebiet. An der Kreuzung zum Grenzhöfer Weg missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand um kurz vor 13 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden Peugeot, sodass es zum Unfall kam.

Durch die Wucht des Zusammenpralls verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches von der Fahrbahn abkam und mit einem Metallgerüst kollidierte. Beim Peugeot wurde die Front eingedrückt und die Airbags lösten aus. Die 49-jährige Peugeot-Fahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Beide Autos wiesen durch den Unfall so schwere Beschädigungen auf, dass sie nicht länger fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Brand eines Trafohäuschens führt zu Stromausfall – Störung behoben

Brühl (ots) – Durch den Netzbetreiber konnte die Störung in den betroffenen Straßen und Einrichtungen behoben werden. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Erneuter Fahrzeugdiebstahl in Walldorf – Zeugen gesucht

Wiesloch-Walldorf (ots) – In der Zeit von Mittwoch 17 Uhr bis Montag 07:30 Uhr wurde von einem Firmengelände in der Daimlerstraße ein Kleintransporter vom Typ Citroen Jumper im Wert von ca. 15.000 Euro entwendet. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Im selben Zeitraum kam es bereits zu Diebstählen von mehreren Wohnwagen in der Heinrich-Lanz-Straße. Ob diese Taten möglicherweise zusammenhängen ermittelt derzeit die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Hinweise werden erbeten unter 0621-174-4444

Gemeinsamer Abend endet mit Verletzungen

Schwetzingen (ots) – Am 10.05.2024 gegen 23 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich in Schwetzingen zwei Personen in der Mannheimer Straße prügeln würden. Die Örtlichkeit wurde daraufhin durch eine Funkwagenbesatzung aufgesucht. Vor Ort wurden der 42-jährige Beschuldigte und der Anrufer angetroffen. Der ebenso 42-jährige Geschädigte befand sich mit einem weiteren Zeugen in einer Wohnung.

Sowohl der Geschädigte als auch der Beschuldigte waren stark alkoholisiert. Nach langwieriger Sachverhaltsabklärung, stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bei dem Geschädigten zu Besuch war und beide gemeinsam eine nicht unerhebliche Menge Alkohol konsumiert hatten. Schließlich gerieten sie aus noch ungeklärter Ursache in Streit.

Dabei habe der Beschuldigte den Geschädigten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte wies mehrere massive Verletzungen im Gesicht auf. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen./MG

Diebstahl mehrerer Wohnmobile – Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – In der Nacht des 10.05.2024 18 Uhr bis zum 11.05.2024 um 08:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt 4 Wohnmobile von dem Gelände eines Reisemobilverkäufers in Walldorf in der Heinrich-Lanz-Straße. Um mit den Wohnmobilen vom umzäunten Gelände zu flüchten, wurden Teile des Zauns gewaltsam entfernt.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen 6-stelligen Betrag. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 0621 174-4444.

Betrunkene 65-Jährige von Polizei gestoppt

Meckesheim (ots) – Am Samstag verständigte ein aufmerksamer Zeuge gegen 13:30 Uhr die Polizei, als er sah, wie vor ihm eine Audi-Fahrerin in Schlangenlinien immer wieder neben die Fahrbahnmarkierung fuhr. Die 65-jährige Audi-Fahrerin konnte letztlich auf der L 547 zwischen Schatthausen und Baiertal von einer Polizeistreife gestoppt werden.

Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei der Frau. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Im Zusammenhang mit den weiteren Ermittlungen wurde der Autofahrerin in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Im Anschluss wurde sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrunken und mit platten Reifen im Auto unterwegs

Neulußheim (ots) – Am Freitag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da er um kurz nach 21 Uhr einen BMW auf der L546 in unmittelbarere Nähe zum Neulußheimer Friedhof bemerkte, der mit zwei platten Reifen mitten auf der Fahrbahn stand. Der Fahrer des Autos machte einen alkoholisierten Eindruck.

Als eine Streife des Polizeireviers Hockenheim Kontakt zu dem 32-jährigen BMW-Fahrer

aufnahm, bestätigten sich die Angaben des Zeugen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Daher musste der Mann sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde daher abgeschleppt. Wie es zu den platten Reifen kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.