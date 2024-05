Weidenthal, Frankenstein: Vollsperrung der B39 während Bauarbeiten an Eisenbahnüberführung über Hochspeyerbach

Weidenthal / Frankenstein – Die Eisenbahnüberführung Hochspeyerbach auf der Strecke Homburg – Ludwigshafen auf Höhe des Wanderparkplatzes Leinbachtal wird erneuert. Das hat die Deutsche Bahn AG mitgeteilt.

In diesem Bereich wird aktuell der Hochspeyerbach in einem Gewölbebauwerk unter den Bahngleisen durchgeführt. Das vorhandene Bauwerk aus dem Jahr 1846 muss auf Grund seines Alters nunmehr erneuert werden, so die Bahn. Die Maßnahme wird in einer Sperrpause für den Zugverkehr im Zeitraum vom Abend des 31. Mai bis zum Morgen des 3. Juni 2024 umgesetzt. Für diesen Zeitraum wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Im Zuge dieser Baumaßnahme muss die B39 zwischen Neustadt und Frankenstein in diesem Bereich (zwischen Weidenthal/Eisenkehl und Frankenstein/Schliertal) im Zeitraum von Montag, 27. Mai, bis einschließlich Freitag, 7. Juni, beidseitig voll gesperrt werden.

Umleitungen erfolgen über Bad Dürkheim und werden ab Neustadt und ab Frankenstein entsprechend ausgeschildert. Die Zuwegung für Anwohner ist bis zur Baustelle gegebenen. Der Abschnitt am Hochspeyerbach wird nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein.