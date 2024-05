Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei News

Drogenfahrt mit Fluchtversuch

Bingen (ots) – Am Freitag 03.05.2024 gegen 23:25 Uhr, versuchten sich zwei Personen auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen. Ein 37-Jähriger aus Bingen und ein 30-jähriger aus Münster-Sarmsheim befuhren gemeinsamen auf einem E-Scooter die Saarlandstraße, als die eingesetzten Beamten auf die beiden aufmerksam wurden. Die beiden Personen wurden durch ein Anhaltesignal durch die Beamten aufgefordert anzuhalten.

Bei Wahrnehmung des Signals sprang der 30-jährige Mitfahrer vom E-Scooter ab, während der 37-jährige Fahrer versuchte, sich durch Weiterfahrt in eine Gasse der Kontrolle zu entziehen. Der 37-jährige Fahrer kam hier jedoch ohne Fremdeinwirkung zu Fall und konnte gestellt werden. Hier versuchte dieser sich noch einer mitgeführten Tasche, durch Wurf in ein nahes Gebüsch zu entledigen. Bei der anschließenden Überprüfung der Personen und des E-Scooters konnte festgestellt werden, dass dieser über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte sowie beide Personen augenscheinlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss standen.

Die weg geworfene Tasche konnte ebenfalls gefunden und darin Behältnisse mit Amphetamin sowie Cannabis festgestellt werden. Die beiden Männer wurden zwecks weiterer Maßnahmen zu hiesiger Dienststelle verbracht. Dem 37-Jährigen wurde als Betroffener eine Blutprobe entnommen sowie das Amphetamin und der E-Scooter sicher gestellt.

Gegen ihn wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Jugendlicher fährt ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – Am Freitag 03.05.2024, werden Beamte der PI Bingen gegen 22:30 Uhr bei der allgemeinen Streifentätigkeit in der Htitchinstraße auf ein Kleinkraftrad aufmerksam. Dem 16-jährigen Fahrer wird durch Anhaltezeichen signalisiert, dass dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden soll. Der 16-Jährige setzt seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und versucht sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 16-jährige Fahrer kann schließlich im Bereich der Rundsporthalle in Bingen gestoppt werden.

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges wird festgestellt, dass dieses auf Grund illegalen, technischen Veränderungen über 65 km/h schnell fährt. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges war somit erloschen. Der 16-Jährige ist dabei zusätzlich nicht im Besitz einer hierfür notwendigen Fahrerlaubnis, weswegen gegen diesen nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet wurde.

Die Weiterfahrt wurde durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels unterbunden sowie der 16-Jährige bei hiesiger Dienststelle einer Erziehungsberechtigten übergeben.

Gasaustritt aus Sattelzugmaschine

Ingelheim OT-Heidesheim (ots) – Am Samstag 04.05.2024 ging um 11:07 Uhr, über Notruf die Mitteilung über einen qualmenden Sattelzug auf der BAB63 Richtung Mainz ein. Der LKW stehe kurz nach der Anschlussstelle Biebelnheim in einer Nothaltebucht. Die gleichzeitig alarmierte Feuerwehr konnte gemeinsam mit der Autobahnpolizei Heidesheim feststellen, dass aus dem LKW Gas austritt. Weiteres war zunächst unklar.

Da laut Feuerwehr der Verdacht der akuten Explosionsgefahr bestand, wurde der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt und geräumt. Die Autobahn wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Es konnte ermittelt werden, dass es sich um einen technischen Defekt am eigenen Treibstoff-Tank des gasbetrieben Fahrzeugs handelte. Das Gas konnte kontrolliert abgelassen und die Autobahn nach 35 Minuten wieder komplett frei gegeben werden.

Durch das zügige und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte und die vorbildliche Reaktion der Verkehrsteilnehmenden konnte der Einsatz ohne weiteren Schadenseintritt abgearbeitet werden.

Zeugenaufruf nach – Verkehrsunfallflucht

Heidesheim (ots) – Am Sonntag 28.04.2024, kam es zwischen 06:30-13:30 Uhr auf der A60 im Autobahnkreuz Mainz Süd zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr vermutlich den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Darmstadt und kam dabei aus ungeklärten Ursachen nach links ab. Hierbei kollidierte er mit der Fahrbahntrennung und verschob diese in die Gegenfahrbahn.

Da die Fahrbahnbreite des linken Fahrstreifens nicht mehr ausreichte, wurde dieser wegen Reparaturarbeiten für etwa 2 Stunden gesperrt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Das verunfallte Fahrzeug hat vermutlich vorne links im Bereich des Stoßfängers einen Schaden davongetragen.

Personen die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter Telefonnummer 06132/950-0 zu melden.

Sperrung eines Fahrstreifens im Baustellenbereich

Heidesheim (ots) – Der 27-jährige Fahrzeugführer blieb mit seinem Ford Transit im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Bingen-Ost im Grünstreifen stecken und sprang nicht mehr an. Die Polizeibeamten versuchten mit Unterstützung mehrerer Verkehrsteilnehmer den Ford Transit wieder auf die Fahrbahn zu schieben. Dies gelang jedoch nicht.

Daher muss ein Abschlepper verständigt werden. Der Fahrer gibt an, dass er dem Rettungsdienst im Einsatz Platz machen wollte und daher auf den Grünstreifen gefahren ist.

Im Zeitraum von ca. 21:36-22:25 Uhr musste daher der rechte Fahrstreifen, welcher Baustellen bedingt vom linken Fahrstreifen getrennt und daher kein vorbei fahren möglich war, voll gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Stau, welcher sich jedoch nach dem Abschleppen des Ford Transit schnell aufgelöste.

Die Polizei bedankt sich nochmal für die tatkräftige Unterstützung der Verkehrsteilnehmer.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei die Verkehrsteilnehmer daraufhin, dass sie auf Einspurigen bzw. beengten Fahrstreifen in denen ein Rechtsranfahren nicht möglich ist ihre Geschwindigkeit erhöhen sollten, damit das im Einsatz befindliche Einsatzfahrzeug schneller vorankommt. Die Geschwindigkeit sollte natürlich den örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Fähigkeiten entsprechend erhöht werden.