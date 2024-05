PKW beim Einfahren übersehen

Speyer (ots) – Am Freitag 03.05.2024 gegen 14 Uhr, kam es in der Kurt-Schumacher-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 23-jähriger Mann aus Kaiserslautern wollte mit seinem LKW in der Kurt-Schumacher-Straße aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einfahren.

Dabei übersah er den die Kurt-Schumacher-Straße befahrenden Geschädigten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In dessen Folge verletzte sich der PKW-Fahrer leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Sachbeschädigung an Autos enttarnt Fahrraddieb

Speyer (ots) – Gleich zwei Straftaten deckten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer am 03.05.2024 gegen 19:05 Uhr auf. Ein Zeuge meldete der Polizei eine Person, welche mit seinem Fahrrad die Winternheimer Straße befuhr und hierbei mutwillig geparkte Fahrzeuge beschädigte. Polizeibeamte konnten die Person anhand der Personenbeschreibung in der Nähe kontrollieren.

Das durch den 50-jährigen Mann aus Speyer geführte Fahrrad entpuppte sich nach einer Überprüfung als gestohlen. Die eingesetzten Beamten stellten das Fahrrad vor Ort sicher. Der 50-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl verantworten.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin

Speyer (ots) – Am Freitag 03.05.2024 gegen 08:45 Uhr, befuhr eine 20-jährige Radlerin den Fahrradweg in der Theodor-Heuss-Straße. Die Frau fuhr in Fahrtrichtung Dudenhofer Straße, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine 38-jährige Frau aus Speyer befuhr mit ihrem PKW zeitgleich die Straße „Am Woogbach“ und wollte in die Theodor-Heuss-Straße einbiegen.

Hierbei übersah sie die querende Fahrradfahrerin und es kam zum Unfall. Infolge der Kollision, beziehungsweise des Sturzes zu Boden, zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.