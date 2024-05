Räuberischer Diebstahl

Kaiserslautern (ots) – Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Freitag 03.05.2024 mehrere Artikel in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße. Nach Verlassen des Kassenbereiches wurde er durch einen Ladendetektiv angesprochen. Der Täter schubste hieraufhin den Ladendetektiv zur Seite und flüchtete aus dem Markt.

Hierbei verlor er jedoch ein Mobiltelefon, welches einbehalten und der Polizei übergeben wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich bei der PI Kaiserslautern 2 unter 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Kontrolle eines 40-jährigen Mannes am Fackelrondell wurde am Freitag 03.05.2024 eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.|wey

Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 04.05.2024 gegen 02:22 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann in der Gerhart-Hauptmann-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter gefahren war. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,66 Promille festgestellt.

Am selben Tag gegen 03:34 Uhr wurde eine 41-jährige Frau in der Mannheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem sie zuvor mit einem PKW gefahren war. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,96 Promille festgestellt. Gegen beide Personen wurde je ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Mehr Glück hatten zwei 19-jährige Heranwachsende. Vor Fahrtantritt konnten diese je einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden Alkoholisierungen von 0,28 und 1,80 Promille festgestellt und der Fahrtantritt rechtzeitig untersagt.|wey

Fußstreife in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Maßnahmen mussten die Beamten in einer 4-stündigen Fußstreife im Innenstadtbereich treffen. Im Rahmen von mehreren Personenkontrollen von überwiegend Jugendlichen wurden ein Tierabwehrspray, Betäubungsmittel und mehrere E-Zigaretten sichergestellt.|wey

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots) – Eine 29-jährige Frau aus Kaiserslautern wurde am Freitag 03.04.2024 gegen 12:20 Uhr, in der Marktstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sie konnte auf Verlangen keinen Führerschein vorzeigen und gab letztlich an, dass sie einen ausländischen Führerschein besitzen würde.

Da sie bereits mehrere Jahre in Deutschland wohnhaft ist, wäre dieser nicht mehr gültig. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Verdacht auf Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.|wey

Kreis Kaiserslautern

Alkoholsünder gestoppt

Landstuhl (ots) – Am frühen Samstag 04.05.2024, wurden in Landstuhl zwei Fahrzeugführer gestoppt, die zuvor zu tief ins Glas geschaut hatten. Die jeweils durchgeführten Atemalkoholtests ergaben Werte jenseits des Grenzwertes. Deshalb musste gegen eine Fahrzeugführerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Von einem weiteren Fahrzeugführer musste aufgrund seiner hohen Atemalkoholkonzentration der Führerschein sichergestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. |pilan