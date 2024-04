Geschädigtenaufruf nach Bahnbetriebsunfall am HBF

Worms (ots) – Am 16. April 2024 kam am Hauptbahnhof Worms zu einem Unfall zwischen einem Regionalzug und einem ICE. Hierbei wurden zwei Reisende, die sich im ICE 614 befanden, leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort setzen die beiden Personen ihre Reise fort.

Die beiden Geschädigten oder Personen die Hinweise zur Identität der Geschädigten machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Girls- and Boys-Day 2024 – Die Polizeidirektion Worms war dabei

Worms (ots) – Am 25.04.2024 war es wieder so weit: es war Girls- and Boys-Day. Auch die Polizeidirektion Worms – mit den Standorten Kirchheimbolanden, Alzey und Worms, nahm teil und öffnete 33 Schülern ab der 5. Klassenstufe ihre Türen, um für den Polizeiberuf zu begeistern.

Es erwartete sie ein attraktives Programm, wie die Vorführung der Diensthundestaffel, ein polizeiliches Einsatztraining zum Mitmachen, Einblicke in den Polizeialltag, die Besichtigung der Polizeidienststellen, selbstverständlich auch ein Blick in die Gewahrsamszellen, und Vieles mehr.

Die Polizei nahm sich Zeit, um auf alle ihr gestellten Fragen einzugehen. Es gab die

Gelegenheit, aus erster Hand Informationen rund um den Polizeiberuf und insbesondere das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erhalten, was mit Begeisterung angenommen wurde.

Kreis Alzey-Worms

Streit mit Einsatz von Messer und Pfefferspray – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024 gegen 15:50 Uhr, kam es im Bereich des Parkplatzes am Musemsplatz/Ochslergasse in Alzey zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf der Streitigkeiten zog eine Person ein Messer und drohte der „gegnerischen“ Personengruppe. Zudem sprüht selbige Person Pfefferspray in deren Richtung, woraufhin die Personengruppe flüchtete.

Ein unabhängiger Zeuge beobachtete die Geschehnisse und verständigte die Polizei. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Hauptverdächtige auf dem Friedhof in Alzey durch die Polizei gestellt werden. Weitere Personen nicht mehr. Bei den Personen handelte es sich vermutlich um Jugendliche.

Lediglich eine Beschreibung zweier Personen war möglich:

Person 1: ca. 160cm, männlich, jugendlich, große Nase, beiges Oversize Sweetshirt, blaue Oversize Jeans.

Person 2: ca. 170cm, männlich, jugendlich, dunkle gekräuselte/lockige Haare, heller Hoodie mit Kapuze, Kapuze auf den Kopf gezogen.

Wer kann sachdienliche Angaben zu o.g. Sachverhalt oder o.g. Personen machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 06731 9110 an die Polizeiinspektion Alzey melden.

Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss

Gau-Bickelheim (ots) – Am Sonntag 28.04.2024, um 01:18 Uhr wurde, durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, eine 28-jährige PKW-Fahrerin, auf der A61 bei Bingen am Rhein, kontrolliert. Bei der Dame wurde in der Atemluft 1,2 Promille, festgestellt.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Neben einem Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, erwartet sie nun auch der Verlust ihrer Fahrerlaubnis.