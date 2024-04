Auseinandersetzung auf Party löste Polizeieinsatz aus

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Sonntag 28.04.2024 gegen 19:57 Uhr, kam es im Rahmen einer Party in der Berliner Straße in Mainz zu Streitigkeiten und anschließenden Körperverletzungsdelikten, weshalb mehrere Polizeistreifen im Einsatz waren. Bei der Mainzer Polizei ging die Meldung über eine Auseinandersetzung mit ca. 20 Personen ein. Dies konnte bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht bestätigt werden.

Es stellte sich heraus, dass es zu einer Schubserei zwischen Partygästen gekommen sei, die sich draußen vor dem Wohnhaus aufgehalten haben. Die Streitigkeiten endeten in einer Körperverletzung, bei der mindestens zwei Personen verletzt wurden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Ablaufes und der Streitgründe dauern noch an.

Fahrzeug kommt auf Straßenbahnschienen zum Stehen

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am 27.04.2024 gegen 21:50 Uhr wurde von Zeugen ein SUV gemeldet, der auf Straßenbahnschienen neben der Finther Landstraße stand. Der 74-jährige Fahrer war offenbar zwischen Mainz-Gonsenheim und Mainz-Finthen unterwegs gewesen, als es aus ungeklärter Ursache zum Unfall kam.

Zeugen hatten beobachtet, wie der SUV-Fahrer selbstständig versucht hatte, aus dem Gleisbett wieder herauszufahren. Geistesgegenwärtig informierten sie die Polizei und

stellten sich auf die Schienen, um Straßenbahnen anhalten zu können. Da die

Einsatzkräfte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Fahrer wahrnahmen,

wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis belief sich auf über 1,7

Promille.

Während das Auto des Mainzers abgeschleppt wurde, musste dieser weitere polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am Sonntag 28.04.2024 gegen 20:05 Uhr, kam es in der Albert-Stohr-Str. in Mainz-Bretzenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Ein schwarzer SUV war in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs, als er beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Audi beschädigte und anschließend davonfuhr.

Nach Angaben eines Zeugen entfernte sich der schwarze Volvo XC60 mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit. Der Unfall konnte durch unabhängige Zeugen beobachtet und das Auto samt Insassen fotografiert werden.

Im Rahmen von Ermittlungen führten Hinweise zum Standort des unfallverursachenden Fahrzeuges. Die Polizei konnte in der Karl-Zörgiebel-Straße einen abgestellten Volvo XC60 feststellen, der als Unfallfahrzeug in Betracht kommt. Die Auswertung von Zeugenhinweisen ergaben, dass es sich bei den Fahrzeuginsassen des Volvos um Jugendliche bzw. Heranwachsende gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrers dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht oder der Personenbeschreibung des Fahrers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Falschparken mit Folgen

Mainz-Altstadt (ots) – Weil ein 5er BMW am Samstagnachmittag unberechtigter Weise auf einem Behindertenparkplatz abgestellt war, kontrollierten 2 Einsatzkräfte des Verkehrsüberwachungsamtes der Stadt Mainz das Fahrzeug und überprüften das Kennzeichen. Noch während der Kontrolle kehrte der Fahrer des BMW, ein 49-jähriger Mainzer, zu seinem Auto zurück.

Der Aufforderung sich auszuweisen kam der Mann nicht nach, setzte sich in sein Fahrzeug und wollte den Parkplatz verlassen, ohne seine Personalien anzugeben. Der 49-Jährige fuhr anschließend aus der Parklücke, obwohl der Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsamtes offensichtlich hinter diesem stand.

Dieser musste durch einen Sprung zur Seite dem BMW ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch den Vorwärtsgang legte der Fahrer des BMW ein und setzte seine Fahrt fort, obwohl auch hier ein Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsamtes vor dem Auto stand. Dieser musste sich aufgrund des Fahrmanövers auf der Motorhaube abstützen und ausweichen, um Schlimmeres zu verhindern.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Mainzer Polizei, auch an der Halteranschrift des BMW, konnte der nunmehr beschuldigte Fahrer zunächst nicht angetroffen werden. Er meldete sich im Nachgang auf der Mainzer Altstadtwache, da er „wohl blöd geparkt“ hätte. Gegen den 49-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Mehrere Scheibenwischer abgerissen

Mainz-Mombach (ots) – Am Freitag meldete sich ein Anwohner der Hauptstraße, um über eine mutwillige Beschädigung an seinem Auto zu berichten. Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass an vier weiteren PKWs die Heckscheibenwischer abgerissen worden waren. Die Fahrzeuge waren alle an der Hauptstraße geparkt.

Als Tatzeitraum kommen die Abend- und Nachtstunden vom 24.04. bis 26.04.2024 in Betracht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.