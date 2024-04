Heidelberg: Stückemarkt eröffnet am 26. April mit „Blaupause“

Heidelberg. Blau ist weg. Verschwunden aus der Welt, aus der Wahrnehmung der Protagonistin. Dabei war Blau eine so wichtige, eine warme Farbe im Leben der jungen Frau. Verloren gegangen ist nicht nur Blau, verloren gegangen ist eine große Liebe an

einen zu frühen Tod. Den Prozess der Trauer begleitet die Erinnerung ans Aufwachsen als Mädchen und Frau, als junge queere Person, zwischen dem Chor der pubertierenden Cousinen, dem Entdecken des eigenen Begehrens und der Begegnung mit der großen Liebe.

Alles das erzählt Leonie Lorena Wyss in »Blaupause« sehr unterhaltsam, rhythmisch und sprachstark. Das Stück wurde beim 40. Heidelberger Stückemarkt mit dem Autor*innenpreis ausgezeichnet.

Leonie Lorena Wyss, 1997 in Basel geboren, studiert

nach dem Studium der Kulturwissenschaften und ästhetischen

Praxis in Hildesheim derzeit Sprachkunst an der Universität

für angewandte Kunst in Wien. Das Stück »Muttertier« wurde

2023 mit dem Retzhofer Dramapreis ausgezeichnet.

26. April 2024, 20:00 Uhr

Premiere, Zwinger 1

29. April 2024, 18:30 Uhr

Zwinger 1

von Leonie Lorena Wyss

Theater und Orchester Heidelberg

Regie: Hannah Frauenrath

Bühne und Kostüme: Laura Immler

Musik: Jeremy Heiß

Dramaturgie: Maria Schneider

Mit Lotte Becker, Jeremy Heiß, Katharina Ley, Esra Schreier,

Katharina Uhland

(Quelle: theaterundorchesterheidelberg)