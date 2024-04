18.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

B38/Weinheim (ots) – Am Montag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Ford-Fahrer die B38 vom Saukopftunnel kommend in Fahrtrichtung Weinheim. An der Kreuzung B38 / Viernheimer Straße bemerkte der 23-Jährige den an der roten Ampel wartenden 37-jährigen BMW-Fahrer zu spät und fuhr diesem auf.

Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte der 23-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall zog sich der 37-Jährige leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Der 23-Jährige sowie seine 22-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro. Der Ford musste

abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Defekt verursacht Brand mit hohem Sachschaden

Hirschberg (ots) – Am Dienstag kam es gegen 05.50 Uhr in der Galgenstraße, zu einem Defekt an einer Brunnenförderpumpe, der durch eine Explosion ausgelöst wurde. Hierbei geriet der Trecker in Brand, der die Pumpe antrieb, und brannte vollständig aus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich hierbei auf einen Wert im hohen 5-stelligen Bereich. Verletzt hat sich bei dem Unglück niemand. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise, dass der Brand

aufgrund einer strafbaren Handlung ausgelöst worden ist.

VW beschädigt – Zeugen gesucht

Schönau (ots) – Zwischen Montag ab 16 Uhr und Dienstag um 12 Uhr, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter einen VW in der Altneudorfer Straße. Der Schaden befindet sich an der hinteren linken Seite des PKW. Außerdem soll der oder die unbekannte Täter eine Delle in den Kotflügel geschlagen haben.

Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden.