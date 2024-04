Mannheim: Angriff auf mehrere Mitarbeiter einer Diskothek

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte männliche Personengruppe hat am Samstag

in den frühen Morgenstunden, gegen 01 Uhr, mehrere Mitarbeiter einer Diskothek

im Quadrat O 7 mit Pfefferspray und einem unbekannten Stichwerkzeug angegriffen.

Ersten Ermittlungen zu Folge kam es zu Streitigkeiten, da einer bislang

unbekannten vier- bis fünfköpfigen Personengruppe der Eintritt verwehrt wurde.

In Folge Dessen griffen die unbekannten Täter mehrere Mitarbeiter der Diskothek

an und nutzten dabei Pfefferspray. Zudem griff einer der Unbekannten einen

38-jähriger Mitarbeiter mit einem unbekannten Stichwerkzeug an, woraufhin dieser

mehrere kleinere Verletzungen erlitt und medizinisch versorgt werden musste.

Nach der Tat flüchtete die Personengruppe.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621 174331-0 zu melden.

Mannheim: Täter schießt Kontrahenten mit Gaspistole ins Gesicht – Haft

Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl

gegen einen 19-jährigen Mann erlassen, welcher im dringenden Verdacht steht, am

Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, einem 35-jährigen Barbesucher unter anderem

mittels Gaspistole ins Gesicht geschossen zu haben.

In einer Bar in der Schwetzinger Straße sollen mehrere Personen in Streit

geraten sein, wonach der Tatverdächtige eine Gaspistole gezogen und mehrmals auf

dessen Kontrahenten geschossen haben soll.

Ein noch unbekannter Zeuge nahm dem 19-Jährigen die Waffe ab, wonach der

Angreifer sowie zwei unbekannte Begleiter durch den Gaststättenbetreiber der Bar

verwiesen wurden.

Als der Betreiber die drei Personen aus der Gaststätte drängte, soll der

19-Jährige diesen mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Dem Wirt gelang

es, die Eingangstür der Bar zu verschließen und somit weitere Angriffe zu

verhindern.

Beim Eintreffen der Polizei ergriff die dreiköpfige Personengruppe die Flucht.

Im Rahmen der Verfolgung konnte der 19-Jährige durch die eingesetzten

Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dieser hatte sich,

ersten Ermittlungen zu Folge, auf Grund der vorangegangenen Tat ebenfalls eine

Schnittverletzung an der Hand zugezogen, sodass diese medizinisch versorgt

werden musste. Während der Versorgung im Rettungswagen griff der Tatverdächtige

die eingesetzten Beamten an. Lediglich unter der Anwendung von Zwangsmitteln

gelang es den Polizisten, den Mann nach medizinischer Versorgung in die

Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu verbringen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie

Beleidigung aufgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der 19-jährige Tatverdächtige

dem Haftrichter vorgeführt, woraufhin dieser den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Im Nachgang wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Mannheim: Straßenbahn kollidiert mit Fußgängerin

Mannheim (ots) – Am Freitag ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall in

der Gottlieb-Daimler-Straße, Höhe der Haltestelle Technoseum, wobei ein

12-jähriges Mädchen von einer Straßenbahn erfasst wurde.

Ersten Ermittlungen zu Folge rannte das Kind unachtsam hinter einer abfahrenden

Bahn über die Gleise und übersah hierbei die einfahrende Straßenbahn der Linie 6

in Fahrtrichtung Rheingönheim. Der 36-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz

einer sofortigen Bremsung eine Kollision nicht verhindert. Dadurch wurde das

Mädchen leicht verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim – BAB 6: „Ohne Sinn und Verstand“: Täter ohne Gefahrenbewusstsein werfen E-Scooter auf BAB 6 – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Derzeit ermittelt der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe

Bundesautobahn, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem

eine bisher unbekannte Täterschaft am Freitagabend gegen 23:05 Uhr einen

E-Scooter auf die BAB 6 warf. Ersten Ermittlungen nach hielten sich die

unbekannten Täter auf der Fußgängerbrücke „Hallenweg“ zwischen der

Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim auf. Von

dort aus warfen sie dann den E-Scooter auf die Autobahn. Unmittelbar danach fuhr

ein 41-jähriger Tesla-Fahrer an der Abwurfstelle vorbei und überrollte den auf

der Fahrbahn liegenden E-Scooter. Der Tesla wurde derart beschädigt, dass dieser

abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit

nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch das

hinzugerufene Streifenteam wurde der ebenfalls sichtlich beschädigte E-Scooter

anschließend von der Fahrbahn beseitigt. Die umgehend eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter

der Tel.: 0621 / 47093-0 zu melden.

Mannheim: Gegenstände im Wert von über 2.000 Euro aus Auto entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 22:10 Uhr, und Sonntag, 01:40

Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einem im Parkhaus in der

Lortzingstraße abgestellten VW Gegenstände im Gesamtwert von knapp über 2.300

Euro. Neben Bargeld und einer Halskette wurden ein Smartphone, Kopfhörer, ein

Laptop sowie dessen Zubehör entwendet. Die Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus

wurden gesichert und werden derzeit durch die Ermittler und Ermittlerinnen

ausgewertet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter

der Tel.: 0621/3301-0 entgegen.

Mannheim: Täter versucht mit Diebesgut im Rucksack zu fliehen – vorläufige Festnahme

Mannheim (ots) – Freitagfrüh um 02:15 Uhr staunte ein 53-jähriger

Wohnungsinhaber nicht schlecht, als er aufgrund von Geräuschen und unbekannten

Lichtbewegungen in seiner Wohnung im Reiterweg aufmerksam wurde und bei seiner

Nachschau einen unbekannten Mann in seinen Räumlichkeiten feststellte.

Überrascht, dass er erwischt worden ist, ergriff der Täter die Flucht. Der

53-Jährige alarmierte umgehend die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem

Täter einleitete. Zwischenzeitlich stellte der Wohnungsinhaber fest, dass der

Täter mehrere Wertgegenstände entwendet hat. Einer davon war ein Smartphone,

dass er sofort orten ließ. In Zusammenarbeit mit der Polizei war es dann nach

kurzer Zeit möglich, den flüchtigen Täter grob zu lokalisieren. Zwar versuchte

der 38-jährige Täter vor den Polizeikräften zu fliehen, aber diese nahmen zu Fuß

die Verfolgung auf und konnten den 38-Jährigen dann in der

Johannes-Hoffart-Straße vorläufig festnehmen. In dem mitgeführten Rucksack des

Täters konnte Diebesgut in Höhe von circa 6.000 Euro sowie ein Tierabwehrspray

festgestellt werden.

Der 38-Jährige musste die Einsatzkräfte für weitere strafprozessuale Maßnahmen

mit auf das Revier begleiten, wonach er wieder gehen konnte.

Wie der Täter in die Wohnung gelang, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die

durch den Polizeiposten Mannheim-Neuostheim/Flughafen übernommen worden sind.

Mann entwendet 14 gefüllte Tüten mit Lebensmitteln

Mannheim (ots) – Samstagmorgen (20. April) hat ein 31-Jähriger aus einem

Selbstbedienungsgeschäft am Mannheimer Hauptbahnhof 14 mit Lebensmittel gefüllte

Tüten entwendet.

Gegen 08:45 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf die vor dem

Selbstbedienungsladen abgestellten Tüten aufmerksam. Die Suche nach einem

Eigentümer dieser verlief ohne Erfolg. Aus diesem Grund erfolgte eine

Sicherstellung der Waren.

Anhand der Videoauswertung stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige

rumänische Staatsangehörige die entwendeten, nicht bezahlten Lebensmittel vor

dem Geschäft abgestellt hatte. Der Tatverdächtige war anschließend auf die Suche

nach einer größeren Tüte zum einfacheren Transport der Waren gegangen.

Der 31-Jährige wurde schließlich von einer Streife der Bundespolizei am

Bahnsteig 7 des Mannheimer Hauptbahnhofs festgestellt und einer polizeilichen

Kontrolle unterzogen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls.

Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.