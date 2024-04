Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vater stürzt mit Pedelec, 4-jähriger Sohn verletzt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag befuhr ein 31-Jähriger mit

seinem Pedelec die Beethovenstraße und bog in die Dr.-Gördeler-Allee ein.

Während der Fahrt hielt der Vater seinen 4-jährigen Sohn ungesichert auf dem

Arm. Im Zusammenhang mit dem Bremsvorgang verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle

über dieses und stürzte. Das Kind wurde bei dem Sturz auf den Boden leicht

verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein

Schaden an dem Pedelec ist durch den Unfall nicht entstanden.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

A6/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

A6/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 23-jähriger LKW-Fahrer befuhr am

Samstag, gegen 04:30 Uhr, die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe der

Anschlussstelle Sinsheim kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke und überschlug sich. Der

LKW kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Ein LKW, welcher sich als Fracht auf der Ladefläche des Anhängers befand, löste

sich und wurde auf den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Durch den Unfall

entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Der Fahrer wurde

leicht verletzt um vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 32-Jähriger wird von zwei Unbekannten vor Schnellrestaurant geschlagen – Mitarbeiter können Prügelei unter Kontrolle bringen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag befand sich ein 32-Jähriger in

einem Schnellrestaurant in der Bergstraße, als es zunächst zu verbalen

Auseinandersetzungen zwischen ihm und einer unbekannten männlichen Person kam.

Im weiteren Verlauf wurde der bislang unbekannte Tatverdächtige mit seinem

männlichen Begleiter handgreiflich gegenüber dem 32-Jährigen, sodass dieser vor

die Tür gezerrt und dort mit Schlägen sowie Tritten angegriffen wurde.

Der Angegriffene versuchte sich der Situation zu entziehen, wurde dabei jedoch

wiederholt körperlich angegangen. Die Mitarbeiter des Schnellrestaurants konnten

die Auseinandersetzung stoppen. Daraufhin flüchteten die unbekannten

Tatverdächtigen. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei und konnten

Angaben zu den wegfahrenden Fahrzeugen machen.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen,

die Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Kanaldeckel von Brücke geworfen

Neckargemünd (ots) – Am Freitagmorgen gegen 07 Uhr verständigte ein Passant die

Polizei, da derzeit noch unbekannte Täter zwei Kanaldeckel in der

Schwimmbadstraße aus der Verankerung hoben und mindestens einen davon von einer

nahegelegenen Brücke warfen. Beim Aufprall auf den daruntergelegenen Fußweg ging

dieser zu Bruch. Den zweiten Gullydeckel konnten die Beamten des Polizeireviers

Neckargemünd noch nicht auffinden. Gefährdet wurde durch die Tat

glücklicherweise niemand. Dennoch sucht das Polizeirevier Neckargemünd Zeugen,

welche Hinweise auf die Täter geben können und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Fahranfänger überschlägt sich mit Auto

Weinheim (ots) – Am Freitagabend überschlug sich auf der Odenwaldstraße zwischen

Rittenweiher und Großsachsen ein alkoholisierter 20-jähriger VW-Fahrer und

verletzte sich schwer. Der Fahranfänger war in Richtung Großsachsen unterwegs,

als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinauffuhr und sich

überschlug. Der 20-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, sein

20-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallfahrer stand unter dem

Einfluss von Alkohol, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Dieser ergab einen

Wert von 1,16 Promille.

Das verunfallte Fahrzeug verlor Betriebsstoffe, weshalb eine Fachfirma die

Fahrbahn reinigte. Das Auto wurde abgeschleppt.

Großsachen/Rhein-Neckar-Kreis: 84-Jährige von Auto erfasst

Großsachen (ots) – Am Sonntagmittag gegen 14 Uhr kollidierte eine 72-jährige

Ford-Fahrerin im Kreuzungsbereich Rosengartenstraße/B3 mit einer 84-jährigen

Fußgängerin und verletzte dieser schwer.

Die Autofahrerin wollte von der Rosengartenstraße nach links auf die Landstraße

abbiegen, als sie 84-Jährige übersah, welche fußläufig die Straße querte. Durch

die Kollision stürzte die Fußgängerin auf die Fahrbahn und verletzte sich

schwer. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht werden.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Fahrzeug überschlagen, drei leicht verletzte Personen

Dielheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am 21.04.2024 um 15.14

Uhr auf der K4178 zwischen Oberhof und Meckesheim zu einem Verkehrsunfall. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen, fuhr die 38-jährige Fahrzeugführerin des PKW

Opel von Oberhof kommend in Richtung Meckesheim, als sie aufgrund eines ihr

entgegenkommenden PKW ausweichen musste, im weiteren Verlauf gegen ein

Verkehrszeichen fuhr und die danebenliegende Böschung hinunterrutschte. Hier

überschlug sich der PKW und kam auf dem dortigen Feld zum Stehen. Der bislang

unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Durch an der

Unfallstelle befindliche Ersthelfer wurde die Fahrzeugführerin und ihre beiden

Kinder (2 Jahre und 7 Jahre) aus dem Fahrzeug befreit. Da sich alle drei

Personen leicht verletzten, wurden sie vorsorglich mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrbahn musste zur

Bergung des Opels und der Reinigung der Fahrbahn für den Zeitraum von 15:35 Uhr

bis 16:20 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Neckargemünd bittet nun Zeugen,

welche das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin

oder zu dem bislang unbekannten PKW geben können, sich unter der Tel.:

06223/9254-0 zu melden.