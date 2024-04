Bruchsal – Sattelzugfahrer mit 2,8 Promille auf BAB 5 unterwegs

Karlsruhe (ots) – Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe stoppten am Samstagmorgen

den 57-jährigen Fahrer eines Sattelzugs, der zuvor auf der Bundesautobahn 5, der

Bundesstraße 35 sowie auf der Landesstraße 556 mit seinem Fahrzeug mit mehreren

Schutzplanken kollidiert war.

Der 57-Jährige fuhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden wobei er nach

derzeitigen Erkenntnissen zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der

Anschlussstelle Bruchsal mit seinem Sattelzug offenbar mehrfach mit den

Schutzplanken auf der rechten Fahrbahnseite kollidierte. Gegen 07:00 Uhr

erreichten die Polizei mehrere Meldungen anderer Verkehrsteilnehmer, die auf den

Sattelzug hinwiesen. Im Rahmen der Fahndung stellten Beamte der Verkehrspolizei

den deutlich alkoholisierten Lkw-Fahrer samt seinem Gefährt schließlich an der

Landesstraße 556 im Grünstreifen stehend fest. Auch auf dem Abschnitt zwischen

der Autobahnanschlussstelle Bruchsal und der Kontrollörtlichkeit war der

57-Jährige mehrfach mit diversen Schutzplanken kollidiert.

Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,8 Promille. Die Beamten

ermitteln nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie

Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein des Sattelzugfahrers wurde

einbehalten. Aufgrund der Bergung des im Grünstreifen stehenden Sattelzugs kam

es im Bereich der B 35 sowie der L 556 zwischen Bruchsal und Forst bis in die

Mittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen.

Waldbronn – 39-jähriger Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem eine 69-jährige Frau am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung in

Waldbronn-Reichenbach aufgefunden wurde, nahmen die Ermittler der

Sonderkommission „Keller“ im Laufe des Samstags einen 39-jährigen Mann aus dem

Umfeld der Verstorbenen vorläufig fest. Er steht im dringenden Verdacht, die

69-Jährige getötet zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der zuständige Haftrichter am

Sonntagabend einen Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der

vorgeworfenen Tat, dauern an.