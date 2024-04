Einbrüche in das Einkaufszentrum

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am frühen Freitag 19.04.2024 gegen 04 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Ladengeschäfte des Einkaufszentrums. Hierbei wurden die Fensterscheiben eines Schmuck- sowie eines Lebensmittelgeschäfts eingeschlagen und Schmuck sowie Bargeld im 3-stelligen Bereich entwendet.

Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 21.04.2024 kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu mehreren Fahrten unter Alkoholeinfluss. Zunächst eilten Polizeibeamte gegen 01:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke (B37), bei welchem eine 37-jährige Autofahrerin aus Grünstadt in das dortige Gleisbett fuhr. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Dame unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Am Gleisbett entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Nur etwa 10 min später, gegen 02:10 Uhr, wurde durch weitere Beamten in der Wredestraße ein Verkehrsteilnehmer mit stark überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. In der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte auch hier ein Atemalkoholtest, dass der 22-jährige Fahrer aus Ludwigshafen unter erheblichem Alkoholeinfluss stand – Der Test ergab einen Wert von 1,07 Promille.

Gegen 05:10 Uhr führten Polizeibeamte eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Dessauer Straße durch. Schon zu Beginn der Verkehrskontrolle kam den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 20-jährigen Fahrer aus Worms ergab einen Wert von 0,56 Promille.

Gegen die ersten beiden Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet, gegen letzteren ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Falscher Polizeibeamter – Senior reagiert richtig

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitag 19.04.2024, wurde ein Senior von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Mit der bekannten Masche, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, versuchte der unbekannte Anrufer, den Senior in ein Gespräch zu verwickeln. Dieser war aber bereits hinsichtlich solcher Anrufer informiert und beendete das Gespräch, bevor es zu einem Schadenseintritt kam.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.