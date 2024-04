Brennendes Wohnmobil auf der A65

Kandel (ots) – Am Samstag 20.04.2024 um 11:24 Uhr, führte der Brand eines Wohnmobiles auf der A65 kurz vor der Anschlussstelle Kandel-Mitte zur Beeinträchtigung des Verkehrs. Das in Vollbrand geratene Wohnmobil brannte in einer Nothaltebucht komplett aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Landau musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt ursächlich für die Entstehung des Brandes gewesen sein.

Geschwindigkeitskontrolle

Rheinzabern (ots) – Sechs Fahrzeugführer mussten am Samstag Nachmittag zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr kostenpflichtig verwarnt werden, da sie auf der L540 zwischen Rheinzabern und Jockgrim zu schnell fuhren. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 69km/h anstelle der zugelassenen 50km/h gemessen.

Pkw zerkratzt

Lingenfeld (ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Pkw der Marke BMW in der Berliner Straße in Lingenfeld beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde hierbei die Fahrertüre des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter: 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Kopfhörer geklaut

Germersheim (ots) – Ein 29-jähriger Mann aus Germersheim betrat am gestrigen Samstagnachmittag eine Supermarktfiliale in der Posthiusstraße. Hier entnahm er zwei Kopfhörerpaare aus der Auslage und steckte diese in seine mitgeführte Bauchtasche sowie seinen Rucksack.

Beim Verlassen des Supermarktes wurde er durch einen Ladendetektiv angesprochen und die Polizei verständigt. Der Gesamtwert des Diebesgutes belief sich auf ca. 170 Euro. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Betrunkener Autofahrer

Rülzheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Germersheim konnten am Freitagmittag gegen ca. 13:30 Uhr einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der Landstraße zwischen Rülzheim und Herxheimweyer feststellen und kontrollieren. Der Grund für die auffällige Fahrweise des 34-jährigen Mannes aus Herxheim dürfte auf den Atemalkoholwert von über 2,5 Promille zurückzuführen sein.

Der Mann musste die Beamten anschließend auf die Polizeidienststelle begleiten wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Rülzheim (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständige am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr die Polizeiinspektion Germersheim, da er kurz zuvor gesehen hatte wie ein Mercedes an der Abfahrt Rülzheim Nord gegen die Leitplanke gestoßen und anschließend weitergefahren sei. Zuvor habe der Mercedesfahrer die B9 in Fahrtrichtung Germersheim befahren.

Wenige Minuten später wurde der Polizei ein weiterer Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in der Germersheimer Straße in Rülzheim gemeldet. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen dem besagten Mercedes und einem BMW. Ein Atemalkoholtest beim 60-jährigen Mercedesfahrer ergab einen Wert von 2,33 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Weiterhin wurde ihm bei der Polizeiinspektion Germersheim eine Blutprobe entnommen.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sowohl an der Leitplanke als auch an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter: 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.