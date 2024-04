Brennender PKW rollt auf befahrene Kreuzung zu

Feuerwehr Speyer – Am Sonntag 21.04.2024, wurde am Vormittag ein brennender Pkw in der Oberen Langgasse gemeldet. Das etwas mit dem Fahrzeug nicht stimmte, bemerkten die beiden Insassen noch während der Fahrt. Sie hielten an, verließen das Auto unverletzt und wählten den Notruf. Kurz darauf folgten dramatische Szenen. Die laut Aussage angezogene Handbremse versagte und der Pkw rollte brennend auf die befahrene Kreuzung Obere Langgasse/Bahnhofstraße zu.

Dabei bewegte sich das Auto glücklicherweise diagonal über beide Fahrbahnen und blieb an einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus hängen.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, sperrte zusammen mit der Polizei die Straßen ab und kontrollierte selbstverständlich auch das Gebäude, an dem das Auto zum Stehen kam. Während der Pkw einen Totalschaden erlitt, blieb es bei dem Gebäude durch die schnelle und konsequente Brandbekämpfung bei einem leichten Schaden, der beim Aufprall am Verputz entstand.

Die Kläranlage musste informiert werden, da Motoröl aus durchgebrannten Leitungen in die Kanalisation gelaufen war und der Baubetriebshof kümmerte sich im Anschluss zusammen mit einer Spezialfirma um die Reinigung der Straße, während unser Löschfahrzeug zu einem weiteren Kleinbrand abrücken musste. Ein Balkonbrand verlief am Maulbeerstück glimpflich, sodass nur noch Nachlöscharbeiten notwendig waren.

Zwei Unfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern

Speyer (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024 gegen 10.30 Uhr, fuhr ein 79-Jähriger von der Friedrich-Ebert-Straße mit seinem PKW in die Bahnhofstraße. Den dortigen Zebrastreifen überquerte ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer ohne anzuhalten oder abzusteigen, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW kam und der Pedelec-Fahrer stürzte.

Bei dem Sturz verletzte sich der 65-Jährige leicht an den Händen und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Gegen 11:20 Uhr fuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer von der Friedrich-Ebert-Straße kommend, über den Kreuzungsbereich am „rauschenden Wasser“ auf die Wormser Landstraße. Ein 26-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in nördliche Richtung. Beim Überqueren der Wormser Landstraße missachtete der 26-Jährige die Rot zeigende Ampel.

Die Beteiligten wichen sich gegenseitig aus, sodass es zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem PKW kam, der Fahrradfahrer verlor daraufhin jedoch die Kontrolle und stürzte. Beim Sturz verletzte er sich leicht am rechten Bein und Knie. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Der PKW-Fahrer fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen den Radfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und gegen den PKW-Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Verletztem

Speyer (ots) – Am Mittwoch 17.04.2024 gegen 21 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Speyerer mit seinem E-Scooter die Ludwigstraße vom Königsplatz kommend in Richtung Hilgardstraße. An der Kreuzung Zeppelinstraße/Karmeliterstraße fuhr der Rollerfahrer vorfahrtsberechtigt in den Kreuzungsbereich ein.

Zu dieser Zeit befuhr ein dunkler PKW (Limousine) die Karmeliterstraße und überquerte die genannte Kreuzung geradeaus in Richtung der Zeppelinstraße ohne zuvor das Stoppschild zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer des E-Scooters ausweichen. Hierbei stürzte und verletzte er sich.

Ersthelfer, mögliche Zeugen des Unfalls oder der Fahrer des PKW werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.