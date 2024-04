Heidelberg: Anfahrmanöver endet im Unfall

Heidelberg – Am Montag musste ein 73-Jähriger feststellen, dass sich sein

Mercedes nicht mehr ansprang, weshalb er das Auto an der abschüssigen Straße

anrollen lassen wollte. Als er um kurz nach 17 Uhr an der Straße „Am

Büchsenackerhang“ die Handbremse des Autos löste, bemerkte der Mann nach kurz

Zeit, dass sich der Mercedes trotz des Anfahrmanövers nicht starten ließ. Durch

das starke Gefälle der Straße nahm das Auto rasch an Fahrt auf. Auf Grund der

fehlenden Unterstützung bei der Bremskraft und der Lenkung verlor der Fahrer die

Kontrolle über sein Fahrzeug. So prallte der Mercedes im Köpfelweg gegen eine

Hauswand, wodurch sich der 73-Jährige leicht verletzte. An dem Fahrzeug entstand

ein Totalschaden und auch die Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die

genaue Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Heidelberg: E-Bike vor Gerichtsgebäude entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – Als am Montag ein 56-Jähriger einen Gerichtstermin wahrnahm,

sicherte er zuvor um kurz nach 08:30 Uhr sein E-Bike mit einem Faltschloss vor

dem Gebäude. Als er gegen 11 Uhr zu dem Abstellort in der Kurfürsten-Anlage

zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Rad mitsamt dem Schloss gestohlen

worden war. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des besonders

schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Wie Sie ihr Fahrrad am besten gegen Diebstahl sichern können, erfahren sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Heidelberg: Brandgeschehen in der Innenstadt – PM Nr. 3

Heidelberg – Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Brand

in einem Durchgang zwischen der Poststraße und Kurfürsten-Anlage, durch den

glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Das Feuer konnte schnell durch die

alarmierte Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein Müllcontainer sowie umliegende

Gegenstände in Brand. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden

Ermittlungen.

Die Fassaden der angrenzenden Gebäude wurden durch das Feuer stark beschädigt.

An den Gebäuden entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen sechsstelligen

Bereich. Ein im betroffenen Durchgang abgestellter Opel wurde ebenfalls durch

das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und an ihm entstand ein Sachschaden in Höhe

von 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In

diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.