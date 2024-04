Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gartenhaus – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag, im Zeitraum zwischen 10 Uhr

und 12 Uhr, verschaffte sich eine derzeit noch unbekannte Täterschaft Zutritt zu

einem Gartenhaus in einer Kleingartenanlage. Hierbei wurde ein 1,80 m hoher

Gartenzaun des Kleingartens im Schloßgartenweg überstiegen. Die unbekannte

Täterschaft konnte mit Werkzeug im Wert von etwa 450 Euro flüchten.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Täterschaft geben können oder andere

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

L535/Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahranfänger stürzt mit Leichtkraftrad

L535/Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag, gegen 16:20 Uhr,

befuhr ein 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die L535 in

Fahrtrichtung Heiligkreuzsteinach, als er kurz vor dem Ortseingang von der

Fahrbahn abkam und stürzte.

Ersten Ermittlungen zu Folge verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein

Fahrzeug, woraufhin er die Schutzplanke streifte und zu Fall kam. Dabei zog er

sich leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus medizinisch

behandelt.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Unfall

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Gestern gegen 13:15 Uhr fuhr ein

69-jähriger Transporter-Fahrer die B 291 aus Richtung Walldorf kommend entlang.

Auf Höhe der Einmündung zur Hockenheimer Landstraße missachtete der Mann

zunächst das Rotlicht einer Ampel, touchierte den Mast einer weiteren Ampel und

überfuhr ein Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf querte der Mann den Fuß- und

Radweg, auf dem sich in nur geringer Entfernung zum vorbeifahrenden Transporter

eine 41-jährige Fußgängerin befand. Die Frau wurde nicht verletzt. Nachdem der

Transporter durch mehrere kleinere Gebüsche fuhr, kollidierte der Transporter

mit einem zu diesem Zeitpunkt auf dem Supermarkt ausparkenden VW eines

60-Jährigen. Der 60-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zur

weiteren medizinischen Versorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. Der VW wurde durch den Aufprall gegen einen weiteren

geparkten Dacia geschoben, wonach der Transporter letztendlich zum Stehen kam.

Der Fahrer des Transporters zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste

ebenfalls durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, da der

Verdacht besteht, dass die Einnahme von Medikamenten unfallursächlich gewesen

sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. Der beschädigte Transporter musste

abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 30.000 Euro

geschätzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiposten Heddesheim unter neuer Leitung

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bereits seit dem 01.03.2024 hat

Polizeihauptkommissar Alexander Pflug die Leitung des Polizeipostens Heddesheim

übernommen, welcher beim Polizeirevier Ladenburg angegliedert ist. Damit tritt

er die Nachfolge des bisherigen Leiters, Polizeihauptkommissar Tobias Gernold,

an.

Im Jahr 2006 beendete der Polizeihauptkommissar seine Ausbildung bei der Polizei

Baden-Württemberg und konnte seither viel Erfahrung im Polizeiberuf sammeln.

Zuletzt war er auf dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt als stellvertretender

Dienstgruppenleiter eingesetzt.

Alexander Pflug ist für seine besonnene und umsichtige Art bekannt und ein

absoluter Team-Player. Mit 21 Jahren Diensterfahrung bringt er viel Wissen und

Einsatzerfahrung mit für seine neue Aufgabe. Gute Voraussetzungen also, um den

Polizeiposten zuverlässig zu leiten und den Bürgerinnen und Bürgern ein

kompetenter Ansprechpartner zu sein.

Polizeihauptkommissar Alexander Pflug freut sich auf seine neuen Aufgaben als

Postenleiter und zieht bisher eine positive Bilanz. Er lobt die bislang gute

Zusammenarbeit mit den örtlichen Instanzen. Als Ziel hat er sich weiterhin den

guten und nahen Bürgerkontakt und eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen

Instanzen gesetzt.

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Wasserwerkhandwerfer nutzt Gutgläubigkeit aus – Zeugen gesucht

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagvormittag gegen 10:40 Uhr

verschaffte sich zunächst ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand, ein

angeblicher Wasserwerker zu sein, Zutritt in die Wohnung eines Seniors im

Hardtwaldring. Beide gingen zusammen in das Badezimmer, wobei der Täter

vortäuschte, den Wasserdurchlauf prüfen zu müssen, in dem er die Wasserhähne

betätigte. Ein zweiter, ebenfalls unbekannter Täter, nutze derweil die

Gelegenheit, um ebenfalls die Wohnung zu betreten. Während der eine den Senior

im Badezimmer ablenkte, machte sich der zweite Täter auf die Suche nach

Wertgegenständen.

Zwar schöpfte der Senior Verdacht und wollte das Bad verlassen, wurde aber vom

Täter zurückgestoßen. Dadurch stieß der Senior gegen das Badmobiliar und

verletzte sich leicht. Ein zweiter Versuch, das Badezimmer zu verlassen, glückte

dem Senior und er konnte noch erkennen, wie der zweite Täter die Wohnung

fluchtartig verließ. Mutig stellte sich der Senior dem noch in der Wohnung

befindlichen Täter in den Weg und alarmierte die Polizei. Dieser allerdings

griff den Senior erneut an, indem er ihn zur Seite stieß und so ebenfalls

flüchten konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief

erfolglos.

In Nachgang stellte der Senior fest, dass die Unbekannten Bargeld in Höhe von

circa 300 Euro entwendeten.

Der Täter im Badezimmer wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur. Er trug einen

Oberlippenbart, kurze schwarze Haare, einen hellblauen Kapuzenpullover, eine

Jeans und blau-weiße Sportschuhe.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/1474-4444 zu melden.