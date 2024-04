2x THC Auffallerscheinungen – Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 17 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 32-jährigen PKW-Fahrer in der Sonnengasse. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten beim Fahrer glasige, gerötete Augen, Lidzuckungen und eine schwache Pupillenreaktion fest. Aufgrund dieser Auffallerscheinungen wurde dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde dem 32-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 18:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 28-jährigen PKW-Fahrer in der Schifferstadter Straße. Der Fahrer zitterte stark an seinen Händen und Beinen, weshalb mit dem 28-Jährigen ein Urintest durchgeführt wurde, der positiv auf THC reagierte. Dem Betroffenen wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die Führerscheinstelle wird in beiden Fällen in Kenntnis gesetzt, die die Geeignetheit der Fahrer überprüfen. Gegen die Betroffenen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Frühjahrsmesse – Auseinandersetzung unter Frauen

Speyer (ots) – Am Freitag war die Frühjahrsmesse erwartungsgemäß stark besucht. Außer einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen kam es zu keinen Vorkommnissen. Zwischen den Frauen kam es gegen 23:30 Uhr zunächst zu einem Streit. Im Verlaufe des Streits zog eine 17-jährige Germersheimerin einer 20-jährigen Speyrerin mehrfach stark an den Haaren.

Durch die Auseinandersetzung wurden der geschädigten Heranwachsenden mehrere künstliche Fingernägel abgebrochen. Im Rahmen des Streits wurde eine weitere 17-jährige Geschädigte von der Germersheimerin auf die Wange geschlagen. Eine hinzukommende 21-Jährige, die die Auseinandersetzung schlichten wollte, wurde durch einen Schlag an der Lippe verletzt, durch wen ist nicht bekannt.

Die 17- und 20-jährigen Geschädigten wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Die Beschuldigte wurde nicht mehr an der Örtlichkeit angetroffen, konnte jedoch aufgrund einer abgegebenen Personenbeschreibung und weiterer Ermittlungen ermittelt werden. Die Beschuldigte erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Räuberische Erpressung

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 14 Uhr befand sich der 16-jährige Geschädigte in der Iggelheimer Straße nahe eines Supermarktes, als er von einem unbekannten Täter aufgefordert wurde, seinen Geldbeutel auszuhändigen. Als der Geschädigte der Aufforderung nicht nachkam, versuchte der Täter ihn zu schlagen, wogegen sich der 16-Jährige allerdings wehren konnte. Der Täter flüchtete anschließend ohne Tatbeute. Durch das Gerangel wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Der unbekannte Täter sei ca. 17-18 Jahre alt, 1,80m groß, trug dunkle Kleidung und eine schwarze Wollmütze.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Gas mit Bremse verwechselt- Erheblicher Sachschaden

Speyer (ots) – Am Samstag Abend gegen 22:00 Uhr versuchte eine 18 jährige BMW Fahrerin aus Ludwigshafen in der Unteren Langgasse rückwärts auszuparken. Dabei kollidierte sie so mit einem dahinter parkenden VW Eos, dass dieser an die angrenzende Grundstücksmauer geschoben wurde. Der VW erlitt dadurch Schaden im Heck-und Frontbereich.

Aufgrund des Aufprall war die Fahranfängerin so erschrocken, dass sie anschließend das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte und rückwärts ebenso gegen die Grundstücksmauer fuhr, diese wurde durch den Aufprall komplett durchbrochen. Bei dem Ausparkvorgang entstand insgesamt ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro

Einbruchsdiebstahl

Speyer (ots) – Von Donnerstagabend auf Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Modegeschäft in der Maximilianstraße einzubrechen. Die Täter versuchten durch die Eingangstür in das Geschäft einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Maximilianstraße verdächtige Personen wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeige nach Verkehrskontrolle

Speyer (ots) – Am Freitag gegen 07:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 32-Jährigen in der Auestraße, der einen E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten weiterhin bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit drogentypische Auffallerscheinungen fest.

Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, weshalb dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der E-Scooter wurde von den Beamten sichergestellt. Den 32-jährigen Hanhofener erwartet eine Straf- und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.