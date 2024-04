Landau: Die Polizei-News

Ehrlicher Finder

Landau (ots) – Am gestrigen Zage wurden bei der Polizei Landau Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages als Fundsache abgegeben. Das in einem Briefumschlag befindliche Bargeld wurde in der Eckenerstraße aufgefunden und wurde wohl zwischen 10 Uhr und 11:15 Uhr verloren. Der Verlierer ist bisher unbekannt.

Hätte sie besser mal das Licht angemacht

Landau (ots) … dann wäre sie vielleicht auch nicht kontrolliert worden. Am 05.04.2024 fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Landau gegen 21:25 Uhr ein PKW VW auf, welcher ohne eingeschaltete Beleuchtung die Horststraße in Landau befuhr.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 27-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Außenspiegel abgetreten – Zeugen gesucht

Landau (ots) – In der Nacht vom 05.04.2024 auf den 06.04.2024 wurde durch unbekannte Täter an einem geparkten PKW der Marke Mitsubishi in der Vogesenstraße in Landau ein Außenspiegel abgetreten. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.