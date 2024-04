Zigarettenautomaten gesprengt (Foto)

Germersheim (ots) – Einen Zigarettenautomaten sprengten bislang unbekannte Täter am Freitag gegen 21:40 Uhr vor dem Seiteneingang des Friedhofes in der Hans-Meyer-Straße. Zeugen beobachteten zwei Jugendliche, die im Anschluss in Richtung Rhein flüchteten.

Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Raub auf Frau

Germersheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 07.04.2024, wurde eine 30-jährige Frau aus Germersheim im Bereich Freiherr-vom-Stein-Straße Opfer eines Raubüberfalls. Die Frau wurde durch eine ihr unbekannte männliche Person zunächst in russischer Sprache angesprochen.

Im Anschluss schlug der Täter der Frau zwei Mal ins Gesicht, trat ihr gegen das Bein und entnahm ihr ihre E-Zigarette, welche diese in der Hand hielt. Danach flüchtete der Täter fußläufig. Bei diesem soll es sich um einen ca. 30-40 Jahre alten Mann mit auffallend breiter Statur handeln, welcher komplett schwarz gekleidet war.

Versuchte räuberische Erpressung

Neuburg (ots) – Am Samstag 06.04.2024 gegen 23 Uhr, hielten sich mehrere Jugendliche im Bereich des Sportplatzes in Neuburg am Rhein auf. Zu diesem Zeitpunkt seien zwei vermummte Personen dazugekommen. Einer der Beiden habe die Jugendlichen mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht, einmal in die Luft geschossen und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert.

Zwischenzeitlich betrat der zweite Täter ein dortiges Firmengelände und suchte dort nach Wertgegenständen. Da weder auf dem Firmengelände noch bei den Jugendlichen Wertgegenstände aufzufinden waren, entfernten sich die Täter mit einem PKW von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Wörth per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de oder per Telefon unter 0727192210 zu wenden

Mutmaßlicher Kinderansprecher gemeldet

Bellheim (ots) – Am Samstag 06.04.2024 gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizei in der Hauptstraße ein älterer Mann gemeldet, der zwei Mädchen angesprochen und auf ein Eis eingeladen haben soll. Die Kinder antworteten dem Mann jedoch nicht und fuhren mit ihren Fahrrädern davon. Der Mann ei in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren.

Bei der Person soll es sich um einen ca. 60-70 Jahre alten Mann gehandelt haben.Dieser sei etwa 1,80 m groß gewesen, habe eine Brille und ein rotkariertes Hemd getragen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einem schwarzen PKW (KIB-Kennzeichen.)



Bei der sofortigen Überprüfung durch die Polizei konnte der PKW nicht mehr angetroffen werden.

Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Deshalb suchen wir Zeugen:

Wer hat den Sachverhalt beobachtet?

Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Dienststelle in Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten.

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Einbruchsdiebstahl

Germersheim (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen am Samstagabend im Zeitraum zwischen 19:30 und 22:30 Uhr über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Römerstraße in Germersheim ein. Dort entwendeten die Täter Schmuck aus dem elterlichen Schlafzimmer sowie einen TV-Lautsprecher. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit außer Haus.

Trunkenheitsfahrt

Hördt (ots) – Am Sonntagfrüh gegen 03:00 Uhr, wurde eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Rülzheim auf der L552 zwischen Hördt und Sondernheim nach Zeugenhinweisen bezüglich einer auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Frau konnte eine deutliche Alkoholisierung ausgemacht werden.

Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Die Frau wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.