24-Jähriger Autofahrer verursacht mehrere tausend Euro Schaden

Mannheim (ots) – Ein 24-Jähriger bog am Sonntagabend um 22:30 Uhr mit seinem Hyundai von der Friedelsheimer Straße in die Casterfeldstraße ab. Vor ihm befand sich ein ebenfalls abbiegender 33-jähriger Mercedes-Fahrer. Der 24-Jährige wechselte auf die linke der beiden Fahrspuren und beschleunigte sein Fahrzeug.

Hierbei verlor er nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über sein Auto und stieß an das Heck des Mercedes. Dies führte dazu, dass beide Autos ins Schleudern kamen und sich auf der Fahrbahn drehten. Der Hyundai schleuderte zudem in einen Peugeot, der am Fahrbahnrand geparkt war. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im 5-stelligen Bereich. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Casterfeldstraße musste während der Unfallaufnahme bis 23:30 Uhr gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Käfertal

Mannheim (ots) – Am Samstag um 22:55 Uhr will ein 24-Jähriger mit seinem Hyundai von der Wormser Straße links in die Straße Auf dem Sand einbiegen. Dabei übersieht er den entgegenkommenden BMW eines Ehepaars, 33 und 25-jährig, und stößt frontal mit diesem zusammen. Alle drei Personen werden dabei verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurden diese in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen übernommen.

Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht zum Samstag wurden auf dem Parkplatz der Hochuferstraße 19 die Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen. Dies konnte durch einen Geschädigten gegen 06:00 Uhr des Folgetages festgestellt werden. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten zudem an mindestens zwei weiteren, dort abgestellten Fahrzeugen, beschädigte Reifen fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefon: 0621 3301-0, in Verbindung zu setzen.