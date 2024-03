Beeinträchtigung von Nothilfemitteln – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag gegen 12:50 Uhr, wie drei Jugendliche in die alte Chirurgie im Neuenheimer Feld eindrangen, um dort einen Feuerlöscher zu entwenden. Als sie die Örtlichkeit verließen, betätigten sie den Feuerlöscher und flüchteten in Richtung Ernst-Walz-Brücke.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle drei waren männlich und ca. 12-14 Jahre alt. Einer der Personengruppe trug einen rot-grauen Rucksack der Marke Adidas, ein anderer einen Rucksack mit einem Skateboard. Die dritte Person trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Schildkappe sowie eine schwarze Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 06221-1857-0 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

PKW fährt auf Straßenbahn auf

Heidelberg (ots) – Gegen 13.45 Uhr kam es im Bereich des Hans-Thoma-Platzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrzeugführer eines PKWs die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr einer Straßenbahn auf.

Dieser konnte sich nicht aus eigener Kraft aus seinem PKW befreien, sodass sich derzeit mehrere Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz befinden. Ob es Verletzte bei dem Unfall gibt, ist derzeit noch unbekannt. Aufgrund des Unfalls ist der Straßenbahnverkehr in Fahrtrichtung Weinheim vorerst gesperrt.

Unseriöse Handwerker bieten ihre Dienstleistungen an – Vorsicht vor Betrug und Wucher

Heidelberg (ots) – Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen betrügerische Handwerker unangekündigt bei den späteren Geschädigten erscheinen und Dienstleistungen anbieten. Zum Teil geben die Betrüger auch Annoncen in örtlichen Zeitungen auf und wollen damit einen ‚professionellen‘ Eindruck erwecken- doch hier gilt: Vorsicht!

So kam es am Freitagnachmittag im Bereich des Hausackerwegs zu einem Vorfall, bei dem von zwei Handwerkern Dachdeckerarbeiten angeboten wurden. Der 76-jährige Hauseigentümer wurde im Garten seines Anwesens von den Handwerkern angesprochen. Er ließ daraufhin die Regenrinnen reinigen. Zuvor war ein maximaler Betrag vereinbart worden. Nach Abschluss der Arbeiten verlangten die Arbeiter jedoch die 4-fache Summe.

Der Vorgang wurde zur Anzeige gebracht. Zum Glück hatten sich der Hausbesitzer und seine Ehefrau das Kennzeichen und die Aufschrift es Handwerkerfahrzeugs notiert, denn eine Rechnung wollten die unseriösen Handwerker nicht ausstellen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen übernommen. Die Handwerker werden mit einer Anzeige wegen Betrugs rechnen müssen.