Betrunkene Männer schüchtern 15-Jährige ein

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Samstagabend in der Innenstadt unterwegs waren. Konkret geht es um Beobachtungen, die zwischen 18.30-19 Uhr im Bereich des Fackelrondells gemacht wurden. Eine Jugendliche wurde hier von zwei Männern belästigt.

Nach Angaben der 15-Jährigen versperrten ihr die beiden Unbekannten den Weg, als sie kurz nach halb sieben die Einkaufspassage verließ. Die Männer stellten dem Mädchen unangenehme Fragen, wollten sie offensichtlich einschüchtern und versuchten auch, sich ihr körperlich zu nähern. In einem günstigen Moment griff die Jugendliche nach ihrem Handy und verständigte ihre Mutter.

Diese alarmierte umgehend die Polizei.

Die ausgerückte Streife konnte einen der beiden Täter vor Ort festnehmen. Der 25-Jährige war stark alkoholisiert; sein „Pegel“ lag laut erstem Schnelltest bei 1,95 Promille. Er wurde mit zur Dienststelle genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu.

Der zweite Täter konnte unerkannt entkommen. Nach ihm wird gesucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Streit ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter Nachbarn hat am Sonntagnachmittag in einem Wohngebiet im südlichen Stadtbereich die Polizei auf den Plan gerufen. Einer der Beteiligten wandte sich gegen 16 Uhr Hilfe suchend an die Polizei, weil er sich durch die Handy-Nachrichten des anderen Hausbewohners bedroht fühlte und Angst hatte, dass die Situation eskalieren könnte.

Nachdem eine Streife vor Ort mit beiden Männern ein Gespräch geführt und das Mehrfamilienhaus gerade wieder verlassen hatte, war von drinnen lautes Geschrei und auch ein Knallgeräusch zu hören, das zunächst nicht zugeordnet werden konnte.

Wie sich herausstellte, war es zu keiner Konfrontation der beiden Männer gekommen. Allerdings war unklar, ob sich möglicherweise eine Schusswaffe in einer der Wohnungen befand. Beide Wohnungen wurden daraufhin durchsucht. Eine Waffe wurde nicht gefunden. |cri

Zechpreller-Duo wird aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Zechbetrugs ist die Polizei am Sonntagnachmittag in die Marktstraße gerufen worden. In einem Café war ein Pärchen aufgefallen, das versuchte, sich vor dem Bezahlen zu drücken. Der Mann und die Frau hatten zusammen Lebensmittel und Getränke im Wert von etwa 80 Euro konsumiert.

Als sie von Mitarbeitern aufgefordert wurden, die Rechnung zu begleichen, wollten sie sich aus dem Staub machen. Ein Angestellter des Cafés konnte das Pärchen aber aufhalten und die Polizei verständigen. Als die Streife vor Ort eintraf, versuchten die Zechpreller, sich im Toilettenbereich des Lokals zu verstecken, wo sie aber von den Beamten gestellt werden konnten.

Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die beiden am gleichen Tag schon in ähnlicher Weise in der Zollamtstraße aufgefallen waren.

Das Duo sollte deshalb in Gewahrsam genommen und für weitere Maßnahmen zur nächsten Dienststelle gebracht werden. Dabei leisteten sowohl der Mann als auch die Frau Widerstand. Unter anderem versetzte der 37-Jährige einem Polizisten eine „Kopfnuss“. Der Beamte konnte zum Glück noch teilweise ausweichen und wurde deshalb „nur“ leicht verletzt.

Bei der späteren Blutentnahme kam es erneut zu Widerstandshandlungen durch den Mann. Wegen ihres aggressiven Verhaltens wurden schließlich beide in Gewahrsam genommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen in einer Zelle untergebracht. Gegen das Duo wird nun wegen Zechbetrugs, Widerstands und Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. |cri

Exhibitionist gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrmals ist am vergangenen Samstag ein Exhibitionist in der Karcherstraße aufgefallen. Gegen 13 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie schon zum zweiten Mal einen Mann gesehen hatte, der absichtlich sein Geschlechtsteil „zur Schau stellte“. Dasselbe habe der Unbekannte schon eine Stunde zuvor an der gleichen Stelle getan.

Wohin der Mann danach ging, konnte die Frau nicht sagen. Von dem Exhibitionisten liegt deshalb lediglich folgende Beschreibung vor:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze helle Haare, bekleidet mit einer Jogginghose und einem schwarzen Pullover.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel: 0631 369-2620 entgegen. |cri

Polizei zieht positive Bilanz nach Kontrolle in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Um Straftaten vorzubeugen und zu bekämpfen, hat die Polizei am vergangenen Freitag, 22. März, eine mehrstündige Kontrolle in der Innenstadt durchgeführt. Von 15 bis 21.30 Uhr waren Einsatzkräfte in der Fußgängerzone, der Altstadt, im Bereich der Mall sowie am Willy-Brandt-Platz unterwegs und nahmen insbesondere die Straßenkriminalität ins Visier.

Die positive Bilanz am Ende des Tages: Es gab keine besonderen Vorkommnisse und die Fußstreifen wurden sehr gut aufgenommen. Insgesamt konnten rund 70 Personen unter die Lupe genommen und geringe Mengen von Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Des Weiteren gab es eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Handelns mit Drogen. Insgesamt wurden folgende Maßnahmen und Feststellungen getroffen:

circa 70 Personenkontrollen mit Überprüfung der Personalien

eine Strafanzeige wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

drei sonstige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, wegen des Besitzes eines Einhandmessers. |cla

Gegenstände im Wert von 40.000 Euro gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In einen Rohbau in der Straße „Im Krummen Rain“ verschafften sich am Samstag, 23. März, zwischen 13 und 15 Uhr, unbekannte Täter Zugang. Die Einbrecher hebelten die Hintertür des Hauses auf und stahlen mehrere Gegenstände, welche teilweise bis zu 250 Kilogramm wiegen.

Ihre Beute: Unter anderem Werkzeuge, Baumaschinen und Baumaterial in einem Gesamtwert von circa 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Wem sind Personen in der näheren Umgebung aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Kreis Kaiserslautern

Nach Sekundenschlaf gegen die Hauswand gefahren (Foto)

Rathskirchen (ots) – Am Samstagmorgen gegen 06.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Rathsweiler. Ein 63-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis war nach eigenen Angaben kurz eingenickt und krachte mit seinem SUV in eine Hauswand.

Die Hauswand wurde nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen, am SUV entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 18.000 Euro belaufen. Der Fahrer erlitt beim Aufprall Verletzungen und wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht./pirok