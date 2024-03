Unbekannte Täter stehlen Diesel aus Baumaschine

Wabern

Tatzeit: Mittwoch, 20.03.2024, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 21.03.2024, 06:40 Uhr

Aus einem Bagger haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht etwa 100 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Baumaschine am Mittwoch gegen 14:30 Uhr in der Straße „An der Kalbsburg“ in Wabern abgestellt. Am Donnerstagmorgen haben Bauarbeiter den entleerten Kraftstofftank festgestellt, der mittels Vorhängeschloss gesichert war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Über die Höhe des Sachschadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.