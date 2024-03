Trickdiebstahl

Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr in einem Blumengeschäft in der Eschweger Marktstraße zu einem Trickdiebstahl. Die Täterin begab sich in das Geschäft und gab dort an, diverse Verkaufsgestände erwerben zu wollen. Hierdurch beschäftigte sie alle Mitarbeitenden und ergriff die Gelegenheit, in der Mitarbeiterküche drei Portemonnaies mit diversen Dokumenten und insgesamt 140 EUR Bargeld sowie zwei Mobiltelefone im Gesamtwert von 400 EUR zu entwenden. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 21 bis 30 Jahre alt, 171 bis 180 cm groß, dick, osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug die braunen Haare zum Zopf gebunden, war bekleidet mit einer braunen Stoffjacke und sprach gebrochen Französisch.

Unfallflucht

In der Zeit vom 04.03.2024 bis 20.03.2024 wurde im Eschweger Buchenweg der Pkw einer 38-Jährigen aus Eschwege vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen derzeit flüchtigen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden.

Portemonnaie entwendet

Am 19.03.2024 wurde gegen 09 Uhr einer 59-Jährigen aus Meißner-Abterode in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie mit 13 EUR Bargeld sowie diversen Ausweisdokumenten und Zahlungskarten entwendet, als sie sich in einem Einkaufsladen in der Gartenstraße in Abterode aufhielt. Anschließend wurden von ihrem Bankkonto mit der ebenfalls entwendeten EC-Karte ca. 45 EUR abgehoben. Täterhinweise konnte die Geschädigte bei der Anzeigenerstattung am gestrigen Abend nicht geben.

Hinweise in diesen drei Fällen bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Wildunfälle

Kurz vor 22 Uhr am gestrigen Mittwoch kollidierte ein 68-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw mit einem Reh, das in der Eschweger Heubergstraße die Straße querte. Ein verständigter Jäger kümmerte sich im Anschluss um das verletzte Tier. Sachschaden: 500 EUR.

Um 0:37 Uhr befuhr heute ein 54-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L3335 von Meißner-Abterode in Richtung Eschwege-Albungen, als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn querten. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den Tieren, um die sich der verständige Jagdpächter im Nachgang kümmerte. An dem Pkw entstand Sachschaden i.H.v. 1.000 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gegen 05:40 Uhr in der Straße Vor dem Brückentor in Eschwege. Der 42-jährige Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard befuhr zunächst die L3424 aus Richtung Grebendorf in Richtung Eschwege und kollidierte nach der Ampel mit einem Reh, das nach der Kollision weiterlief. Sachschaden: 1.500 EUR.

Um 05:50 Uhr befuhr eine 55-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die L3244 aus Richtung Eschwege-Niederdünzebach in Richtung Wanfried-Aue. Dort lief plötzlich ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom Pkw der 55-Jährigen erfasst und tödlich verletzt. Der Sachschaden am Pkw beträgt 3.000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte um 06:14 Uhr eine 35-Jährige aus Hessisch-Lichtenau mit ihrem Pkw, als sie die L3439 aus Richtung Wickenrode in Richtung Retterode fuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Sontra

Am heutigen Donnerstag wurde um kurz nach 0 Uhr auf der B400 bei Herleshausen-Unhausen ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Jena kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Daher wurde gegen den Pkw-Fahrer ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Wie ein 19-jähriger Witzenhäuser gestern Nachmittag bei der Polizei anzeigte, wurde sein Pkw am 19.03.2024 gegen 12 Uhr in der Straße Am Bach in Neu-Eichenberg beschädigt. Der Geschädigte konnte beobachten, wie der Transporter eines Paket-Lieferdienstes beim Rangieren gegen das Fahrzeug des 19-Jährigen stieß. Die Fahrerin oder der Fahrer des Transporters verließ jedoch die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachschaden: 500 EUR.

Portemonnaie im unbeobachteten Moment entwendet

Den Diebstahl ihres Portemonnaies mit 40 EUR Bargeld und diversen Ausweisdokumenten zeigte die 48-jährige Geschädigte aus Witzenhausen am heutigen Donnerstag bei der Witzenhäuser Polizei an. Sie kaufte am 19.03.2024 gegen 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Bornemannweg in Witzenhausen ein. In einem unbeobachteten Moment entwendete eine unbekannte Person das Portemonnaie aus der linken Jackentasche.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Tragen Sie Wertgegenstände möglichst immer in Innentaschen. Sofern Sie Tragetaschen benutzen, tragen Sie diese immer vor dem Körper in Ihrem Sichtfeld.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0.

Vermehrt Schockanrufe im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots)

Seit dem heutigen Vormittag verzeichnet die Polizei im Werra-Meißner-Kreis vermehrt sogenannte Schockanrufe.

Bei diesen Anrufen wird den Angerufenen suggeriert, eine Angehörige oder ein Angehöriger sei z.B. in eine Straftat oder einen Verkehrsunfall verwickelt und ihr bzw. ihm drohe nun eine Gefängnisstrafe. Dies könne nur durch die Zahlung eines hohen Geldbetrages abgewendet werden. Die Angerufenen werden gezielt – insbesondere zeitlich – unter Druck gesetzt, um sie zu entsprechenden Zahlungen zu bewegen.

Wie das Bundeskriminalamt im Internet weiter ausführt, agieren täterseitig oft mehrere Anrufende. Sie übergeben sich gegenseitig das Gespräch und spielen den Geschädigten so ein reales und aktuelles Geschehen vor. Zu Beginn führt oft ein vermeintliches Familienmitglied mit weinerlicher Stimme das Gespräch, um im Anschluss das Telefonat an einen weiteren Täter zu übergeben, der sich beispielweise als Polizeibeamter oder Staatsanwalt ausgibt.

Folgendes wird den Angerufenen geraten:

Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis. Rufen Sie Ihre tatsächlichen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Denken Sie daran: Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung oder Ihr Haus. Falls Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Notieren Sie sich, wenn möglich, die Rufnummer, von der Sie angerufen wurden.