Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Motorroller aus Garage gestohlen

Am Mittwoch zwischen 17.00 und 19.15 Uhr entwendete ein Unbekannter einen Motorroller aus einer Garage in Korbach.

Der Täter gelangte in die verschlossene Garage in der Gelsenkirchener Straße in Korbach. Hier entwendete er einen mit Lenkradschloss gesicherten, schwarzen Motorroller der Marke GT Union im Wert von etwa 1.400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Korbach – Einbrecher in Supermarkt

Am Mittwoch gegen 23.45 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Flechtdorfer Straße in Korbach ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Verkaufsräume des Supermarktes. Hier entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen mehrere Spirituosen. Die Anzahl der Flaschen und der verursachte Sachschaden sind noch unklar.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.