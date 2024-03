Südhessen: Zivilfahnder stoppten auf der Autobahn insgesamt 59 Fahrzeuge/41-Jähriger per Haftbefehl gesucht und mit über 2 Promille am Steuer

Südhessen (ots) – Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen

verlaufenden Autobahnen, stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen und von

den Polizeipräsidien Mainz, Trier und Koblenz am Dienstag (19.03.), in der Zeit

zwischen 10.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 59 Fahrzeuge und nahmen hierbei 98

Personen genauer unter die Lupe.

Unter anderem stoppten die Fahnder gegen 16.40 Uhr auf der A 5 bei Darmstadt das

Fahrzeug eines 41 Jahre alten Mannes. Bei der Überprüfung stellte sich heraus,

dass 41-Jährige von der Staatsanwaltschaft Frankfurt per Haftbefehl wegen

Hehlerei gesucht wurde. Zudem konnte er den Fahndern keine Fahrerlaubnis

nachweisen, diese wurde ihm kürzlich behördlich entzogen. Ein Atemalkoholtest

zeigte anschließend über 2 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen

und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die zur Abwendung der

gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe benötigten 1200 Euro konnte er aufbringen,

weshalb er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß

gesetzt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer

Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu

verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter

„unattraktiv“ zu machen.

Insgesamt wurden 10 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte von

Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, in fünf Fällen Fahren ohne

Fahrerlaubnis und mehreren Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bergstrasse

Tödlicher Motorradunfall

Lautertal (ots) – Am Mittwoch (20.03.) gegen 18:20 h ereignete sich auf der

L3098 zwischen Schmal-Beerbach und Ober-Beerbach ein schwerer Unfall mit einem

Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 23-jähriger aus Riedstadt mit seinem

Motorrad aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch

den Sturz erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, an denen er noch an der

Unfallstelle verstarb. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro Aufgrund der

Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die L3098 für ca. 4 Stunden voll

gesperrt werden.

Einhausen: Rüttelplatte am Waldsportplatz gestohlen /Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Dienstagabend (19.03.) und Mittwochabend (20.03.) haben Diebe am Waldsportplatz „In der Wolfshecke“ in Klein-Hausen eine dort abgestellte, mehrere hundert Kilo schwere Rüttelplatte mitgehen lassen. Die blaue Rüttelplatte des Fabrikats Weber hat einen Wert von rund 2000 Euro.

Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 in Heppenheim zu erreichen.

Lampertheim: Mehrere Fahrzeuge beschädigt /Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lampertheim (ots) – Acht auf dem Gelände eines Abschlepp und Bergungsdienstes

„Auf der Laubwiese“ in Rosengarten abgestellte Neu- und Gebrauchtfahrzeuge sind

in der Nacht zum Mittwoch (20.03.), von noch unbekannten Tätern beschädigt

worden. Dabei hatten die Vandalen den Lack der Fahrzeuge vermutlich mit einem

Stein zerkratzt. Der Schaden wird derzeit insgesamt auf mehrere zehntausend Euro

geschätzt.

Das Kommissariat 42 in Lampertheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt

unter der Rufnummer 06206/9440-0 sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern

entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Kontrollen in der Innenstadt / Haftbefehl vollstreckt, Diebesgut sichergestellt & Drogen beschlagnahmt

Darmstadt (ots) – Beamte des 1. Polizeireviers haben am Mittwoch (20.3.)

zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei Kontrollen in der Darmstädter

Innenstadt durchgeführt. Schwerpunkt des gemeinsamen Einsatzes war die

Bekämpfung der Straßenkriminalität. Zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr wurden in der

Schleiermacherstraße, am Rondell im Herrngarten und auf dem Luisenplatz

insgesamt 43 Personen überprüft. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die

Beamtinnen und Beamten Kleinstmengen Haschisch und Amphetamin. Eine 33-Jährige

an Ort und Stelle festgenommen. Ein Abgleich ihrer Personalien mit den

polizeilichen Systemen ergab, dass ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstößen

gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Nach einer richterlichen Vorführung

brachten Polizeikräfte die Frau in eine Haftanstalt. Ebenfalls festgenommen

wurde ein 29 Jahre alter Mann aus Darmstadt, der in die Kontrolle geriet.

Polizisten stellten bei der Durchsuchung eine EC-Karte sicher, die nicht auf ihn

ausgestellt war. Ermittlungen ergaben, dass diese bei einem Autoaufbruch am

Mittwochmorgen in einer Tiefgarage in der Grafenstraße entwendet wurde. Der

mehrfach polizeibekannte Mann kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit

auf die Wache und muss sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Darmstadt: Versuchte Tritte und Bisse bei Festnahme / Anzeige gegen 61-Jährige

Darmstadt (ots) – Eine 61-Jährige muss sich nach einem Polizeieinsatz am

Mittwochnachmittag (20.3.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Eine Streife des 2. Polizeireviers hatte die Frau aus Darmstadt gegen 14.45 Uhr im Bereich der

Orangerie angetroffen und kontrolliert. In der Vergangenheit war sie bereits

mehrfach rund um die dortige Schule aufgefallen, weil sie Kinder angesprochen

haben soll. Nach der Ansprache durch das Streifenteam reagierte die Frau

umgehend aggressiv. Im Zuge der anschließenden Festnahme versuchte sie, die

Einsatzkräfte zu treten sowie in den Unterarm zu beißen. Für weitere

kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam sie mit auf die Wache, wo Strafanzeige

erstattet wurde.

Darmstadt: Batterien und Kupferkabel bei Diebstahl erbeutet

Darmstadt (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum

Mittwoch (20.3.) auf eine Baustelle im Stadtteil Bessungen abgesehen. Zwischen

19 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am darauffolgenden Morgen drangen die Kriminellen

durch eine aufgehebelte Tür in die dortige Turnhalle in der Ludwigshöhstraße

ein. Aus dem Inneren entwendeten sie nach aktuellen Erkenntnissen zwei Batterien

sowie rund 100 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von circa 500 Euro. Mit ihrer

Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise von Zeugen nimmt

das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: 37 Fahrverbote drohen nach Geschwindigkeitsmessung

Weiterstadt (ots) – Die Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen hat am

Mittwoch (20.03.), in der Zeit zwischen 9.20 und 12.30 Uhr, eine

Geschwindigkeitsmessung durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Auf der A 5 wurde in Höhe der Anschlussstelle Weiterstadt in Richtung Frankfurt,

im Bereich einer Baustelle, bei der rund dreistündigen Überprüfung die

Geschwindigkeit von 6257 Fahrzeugen gemessen. Insgesamt waren 633 Fahrerinnen

und Fahrer zu schnell.

37 davon erwarten nun Fahrverbote, weil sie mit mehr als 40 Stundenkilometern zu

viel unterwegs waren. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 177 km/h

auf dem Tacho, anstelle der dort erlaubten 100 Stundenkilometern. Ihn erwarten

nun 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges

Fahrverbot.

Griesheim: Tankstelle überfallen

Griesheim (ots) – Am Donnerstag (21.03.) überfielen zwei bisher unbekannte Täter

kurz nach Mitternacht eine Tankstelle im Nordring. Die Täter betraten zur

Tatzeit den Verkaufsraum, wobei einer von ihnen eine Kurzwaffe in Richtung der

beiden anwesenden 22- und 24-jährigen Angestellten hielt. Der Waffenträger

dirigierte die Angestellten von dem Verkaufstresen weg, während der zweite Täter

mit einem Messer in der Hand gewaltsam die Kasse öffnete und das Bargeld in

bisher nicht bekannter Höhe entnahm. Im Anschluss flüchteten die Räuber zu Fuß

in Richtung Feldstraße, jedoch nicht ohne vorher noch Elektrozigaretten zu

stehlen. Bei den Tätern soll es sich um zwei jüngere Männer gehandelt haben, zur

weiteren Beschreibung können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Fahndung

verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen wurden durch den

Kriminaldauerdienst aufgenommen.

Gross-Gerau

Raunheim: Imbisswagen aufgebrochen – Polizei ermittelt

Ein in der Flörsheimer Straße abgestellter Imbisswagen ist in der Nacht zum Donnerstag (21.03.) ins Visier von Kriminellen geraten. Die Unbekannten drangen gewaltsam in den Wagen ein und entwendeten anschließend unter anderem Geld und Getränke. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41). Telefon: 06105/4006-0.

Odenwaldkreis

Lützelbach: Rauschgiftfahnder finden Drogen in Wohnung

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Beamte des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34 am Mittwoch (20.03.), mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichen Beschluss, die Wohnräume eines 31 Jahre alten Mannes.

Bei der Durchsuchung wurden unter anderem 34 bis zu 1,20 Meter große Cannabispflanzen, über 130 Gramm Marihuana sowie ein Einhandmesser beschlagnahmt. Gegen einen ebenfalls in der Wohnung angetroffenen 25-Jährigen lag zudem ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Weil er die darin geforderten rund 600 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 31-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.