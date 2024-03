Mannheim: Mittelaltermarkt – Die Saison beginnt

Mannheim – Zahlreiche Menschen strömten am dritten Märzwochenende 2024 in den Mannheimer Herzogenriedpark um den Beginn der Mittelaltermarkt-Saison mitzuerleben. Selbst das etwas schlechtere Nieselwetter am Samstag konnte etliche Besucher nicht davon abhalten, sich den mittelalterlichen Klängen von Tarranis, den duftenden Speisen und dem goldenen Honigwein „Met“ hinzugeben.

Verschiedenste Händler boten ihre Waren wie Ketten, Edelsteine, Seifen und mittelalterliche Waffen feil, die Stände luden zum Verweilen und Stöbern ein.

Den größten Besucherstrom konnte der Markt am Sonntag verzeichnen, was sich schon am Eingang bemerkbar machte, so musste man zeitweise über eine Stunde anstehen, um auf das Gelände zu kommen. Wie im letzten Jahr benötigt es hier Verbesserung, denn nur zwei von vier, zeitweise drei von vier Kassen waren geöffnet. Das schöne Wetter nutzten viele Familien für einen Besuch auf dem Markt. Die Kinder erfreuten sich an Gaukelei, Showkampf des „Danelag“ und Erklärungen zu den verschiedenen Hieb- und Stichwaffen an den Lagern. Kinder durften sich sogar gegen Große behaupten und mussten sich so verteidigen, dass sie nicht vom Stock getroffen werden. Ein bisschen Mut erforderte das schon.

Wo man beim Ausprobieren des Schwertkampfes Mut benötigte, brauchte man beim Kerzenziehen lediglich etwas Geduld und ein klein wenig Geschick. Nach ein paar Tauchvorgängen im warmen Bienenwachs war auch schon die geschlungene Bienenwachskerze fertig. Andere Kinder erfreuten sich wiederum am Schminken.

Alles in Allem ein gelungener Start in die regionale Mittelaltermarkt-Saison.