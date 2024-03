Wiesbaden: Die Polizei-News

Versuchter Raub an Bushaltestelle,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 06:20 Uhr

(oze)Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwochmorgen mit Gewalt einer

Frau in Wiesbaden den Rucksack zu stehlen und scheiterten aufgrund deren

Gegenwehr.

Die 39-jährige Wiesbadenerin stand an einer Bushaltestelle in der

Friedrichstraße, als sich ihr ein Mann von vorne näherte und sie unvermittelt am

Hals packte. Gleichzeitig trat ein weiterer Mann von hinten an sie heran und

versuchte ihr den Rucksack vom Rücken zu reißen. Allerdings rechneten die Männer

wohl nicht mit der Gegenwehr ihres vermeintlichen Opfers, welche die beiden in

die Flucht schlagen konnte. Die Räuber liefen unerkannt in Richtung der

Schwalbacher Straße. Die beiden Männer sollen zwischen 1,70 m und 1,80 m groß

sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Insgesamt waren sie dunkel

gekleidet, wovon einer eine Kappe getragen haben soll. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-0.

Diebstahl eines hochwertigen SUV,

Wiesbaden-Sonnenberg, Korianderstraße, Dienstag, 19.03.2024, 22:30 Uhr bis

Mittwoch, 20.03.2024, 07:00 Uhr

(oze)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in Wiesbaden-Sonnenberg ein

hochwertgier SUV auf unbekannte Art und Weise gestohlen.

Der Besitzer eines Land Rover parkte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 22:30

Uhr in der Korianderstraße. Als er am Mittwoch gegen 07:00 Uhr zu seinem

Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug gestohlen worden war.

Wie die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug entwendeten, ist bis dato

unbekannt. Bei dem gestohlenen Fahrzeugtyp handelt es sich um einen Range Rover

Sport im Wert von über 85.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die

Kennzeichen WI-TD 164 an dem Fahrzeug angebracht. Bei sachdienlichen Hinweisen

können Sie sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter Telefonnummer (0611)

345-0 melden.

Verkehrskontrolle endet in Widerstand, Wiesbaden, Willy-Brandt-Allee,

Mittwoch, 20.03.2024, 21:14 Uhr

(oze)Eine größere Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Wiesbaden führte nicht

nur zu 18 Verstößen, sondern auch zu einer Festnahme mit anschließendem

Widerstand.

Die Wiesbadener Polizei führte am gestrigen Abend eine Verkehrskontrolle in der

Saarstraße durch und kontrollierte dabei 46 PKW, 66 Personen und vier

Motorräder. Insgesamt wurden hierbei 18 Verstöße festgestellt. Einer der

kontrollierten Fahrzeugführer besaß keine gültige Fahrerlaubnis und musste

seinen Weg zu Fuß weitergehen. Während der Kontrolle fiel weiterhin ein

E-Scooter auf, der mit einer auffälligen Fahrweise in Richtung der

Kontrollstelle fuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten

auf, dass der Fahrer alkoholisiert wirkte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem wurde bei ihm Marihuana aufgefunden.

Aufgrund dessen musste der Fahrer die Beamten mit zur Dienststelle für eine

Blutentnahme begleiten. Dort angekommen wurde er dann zunehmend aggressiver und

griff letztlich die Beamten mit Tritten an. Außerdem beleidigte er die

Polizisten fortwährend. Nach Abschluss der Blutentnahme wurde er zur

Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Räuberischer Diebstahl,

Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 16:20 Uhr

(oze)Ein Dieb versuchte am Mittwoch in der Wiesbadener Bahnstraße sich sein

Diebesgut mit Gewalt zu erwehren.

Der Langfinger hatte in einem Lebensmittelmarkt ein paar alkoholische Getränke

in einem Wert von etwa 60 Euro in seine Tasche gesteckt. Dies fiel einem

Kassierer auf und er sprach den Dieb an. Bei der darauffolgenden Flucht konnte

er aber von diesem eingeholt werden. Der Spirituosendieb ging nun in den Angriff

über und versuchte den Kassierer zu schlagen. Der Kassierer konnte jedoch den

Täter trotz massiver Gegenwehr solange festhalten, bis die Polizei eintraf. Der

Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Versuchter Einbruch in Friseursalon,

Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 07:51 Uhr

(oze)Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwochmorgen in ein

Friseurgeschäft in Wiesbaden einzubrechen, scheiterten jedoch.

Die Einbrecher versuchten in der Rheinstraße die Fensterscheibe des

Friseurgeschäfts aufzuhebeln. Jedoch konnte die Scheibe dem Einbruchsversuch

standhalten. Die Täter sahen daraufhin von weiteren Versuchen in das Geschäft zu

gelangen ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Einbruchsversuch wurde am

Mittwochmorgen um 07.51 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat

die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen: Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt (PM vom 12.03.2024 um 03.20 Uhr)

Wiesbaden (ots) – Zeugensuche nach versuchtem Tötungsdelikt, Wiesbaden,

Bismarckring, Montag, 11.03.2024, 18.45 Uhr

(mb)Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein 24-jähriger

Wiesbadener am Montag, den 11.03.2024, um 18.45 Uhr in Wiesbaden schwerverletzt

wurde, ist die Polizei auf Zeugensuche.

Aufgrund der bislang erlangten Erkenntnisse wurde die Tat von der

Staatsanwaltschaft Wiesbaden inzwischen als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Die Kriminalpolizei ermittelt dabei gegen zwei junge Männer aus Wiesbaden im

Alter von 18 und 23 Jahren, wovon der Ältere mittlerweile in Untersuchungshaft

genommen wurde. Der Verletzte schwebt derweil nicht mehr in Lebensgefahr.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung rannte der Verletzte unvermittelt in Höhe

der Hermannstraße über den Bismarckring in Richtung der Mittelinsel. Nach den

ersten Ermittlungen liegen Erkenntnisse vor, dass ein auf dem Bismarckring in

Richtung Sedanplatz heranfahrendes Fahrzeug hierdurch eine Gefahrenbremsung

einleiten musste. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grau-blauen SUV –

womöglich einen Audi Q4 E-tron (Vergleichsbild hängt an) – handeln. Es ist zu

vermuten, dass die Fahrerin oder der Fahrer dieses Fahrzeuges als Zeugin oder

Zeuge in Betracht kommt.

Diese Zeugin oder dieser Zeuge aber auch andere Personen, die sachdienliche

Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0 in

Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit Sperranhänger / -20.03.2024, 22:14 Uhr, BAB 3, Höhe Bad Camberg-

Wiesbaden (ots) – Auf der Autobahn A3, in Fahrtrichtung Köln, auf Höhe der Tank-

und Rastanlage Bad Camberg, kam es am 20.03.2024, gegen 22:14 Uhr, zu einer

Verkehrsunfallflucht. Der Unfallflüchtige fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den

Sperranhänger eines Baustellenfahrzeugs und entfernte sich anschließend von der

Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Wiesbaden, unter

der Telefonnummer (0611) 345-4140, zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Polizei nimmt Diebesbande fest,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 10:10 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag ist es der Polizei in Bad Schwalbach gelungen eine

Diebesbande festzunehmen. Gegen 10:10 Uhr informierte der Ladendetektiv eines

Supermarktes in der Bahnhofstraße die Polizei über drei Männer, die er dabei

beobachtet hatte, wie sie einen Kunden abgelenkt und bestohlen hatten. Aktuell

würden die drei den Markt in Richtung eines geparkten Autos verlassen. Sofort

eilten Polizeistreifen in die Bahnhofstraße, wo das beschriebene und mit drei

rumänischen Staatsangehörigen besetzte Fahrzeug angetroffen und kontrolliert

werden konnte. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihnen das Portemonnaie des

Kunden aufgefunden. Es folgte die Festnahme und der Transport der Männer zur

Dienststelle. Von dort wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Der

Bestohlene erhielt seine Geldbörse zurück.

Einbrecher haben Schmuck im Visier,

Walluf, Eichenweg, Mittwoch, 20.03.2024, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag nutzten Einbrecher die Abwesenheit von Hausbewohnern in

Walluf aus, um in ihre vier Wände einzusteigen. Zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr

suchten die Täter das Anwesen im Eichenweg auf und hebelten die rückseitig

gelegene Terrassentür einer Einliegerwohnung auf. Dort betraten und durchsuchten

sie mehrere Räume und nahmen dabei Schmuck und Uhren an sich. Anschließend

verschafften sie sich von der Wohnung aus Zutritt zum Hauptgebäude, von wo aus

sie unerkannt mit ihrer Beute die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus ermitteln und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.