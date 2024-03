Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht gefälschte Rezepte in Apotheke einzulösen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr wurde in einer

Apotheke in Dielheim versucht mit einem gefälschten Rezept an

verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen.

Eine derzeit noch unbekannte männliche Person versuchte an ein

Diabetiker-Medikament zu gelangen, welches ersten Ermittlungen zu Folge auch zum

Abnehmen genutzt wird. Als die Apothekerin das Rezept jedoch genauer

betrachtete, verließ der Unbekannte fluchtartig die Apotheke.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Erneut Diebstahl eines fest verbauten Navigationsgerätes

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wieder einmal wurde durch eine bislang

unbekannte Täterschaft ein fest eingebautes Navigationsgerät aus einem Fahrzeug

entwendet. Ein 44-Jähriger stellte seinen Peugeot am Dienstag gegen 23 Uhr am

Messplatz ab. Als er am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam,

stellte er den Diebstahl fest. Wie hoch der Sach- und Diebstahlsschaden ist, ist

bislang noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Brühl zu melden, unter: 06202-71282.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen / PM Nr. 4

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots) – Aktuellen Erkenntnissen zu Folge

kam es am Mittwoch gegen 10:30 Uhr zu einem Auffahrunfall bei dem vier Fahrzeuge

beteiligt waren.

Ein 57-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg auf

dem rechten der drei vorhandenen Fahrstreifen. Hinter dem Fahrzeuggespann befand

sich eine 19-jährige Autofahrerin und dahinter ein 44-jähriger Mann mit seinem

LKW. Alle drei Fahrzeugführer befanden sich zwischen der Anschlussstelle Kronau

und dem Autobahnkreuz Walldorf, ungefähr auf Höhe St. Leon-Rot in selbige

Fahrtrichtung. Auf Grund der Verkehrslage musste der vorausfahrende LKW-Fahrer

halten. Die beiden hinter ihm befindlichen Fahrzeugführer kamen durch starkes

Abbremsen ebenfalls zum Stillstand.

Als die drei Verkehrsteilnehmer bereits standen, kollidierte ein 32-jähriger

LKW-Fahrer von hinten mit dem stehenden LKW des 44-Jährigen. Durch die Wucht des

Aufpralls wurden die drei stehenden Fahrzeuge zusammengeschoben. An den vier

beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.500

Euro. Die Autofahrerin wurde in ihrem Ford durch die Kollision leicht verletzt

und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.