Zeugenaufruf nach Bettelbetrug

Wörrstadt (ots) – Am Dienstag, den 12.03.2024 kam es gegen 17:30 Uhr an

verschiedenen Ausfahrten der Autobahn, A61 (Anschlussstelle Bornheim) und A63

(Anschlussstelle Freimersheim), zu einem sogenannten Bettelbetrug. Zwei

rumänische Staatsangehörige im Alter von 30 und 35 Jahren täuschten wiederholt

eine Notsituation mit ihrem dunkelfarbenen Pkw VW Passat mit polnischer

Zulassung vor und fragten die Autofahrer*innen gezielt nach Geld. Durch die

Polizei konnte das Fahrzeug schließlich an der Anschlussstelle Göllheim der A63

kontrolliert werden, als die beiden Beschuldigten gerade im Rahmen einer

vorgetäuschten Notlage einen Pkw anhalten und den Fahrer zur Herausgabe von

Bargeld auffordern. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, Telefonnummer 06701 919-0 oder Email

vd.mainz@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstähle – Zeugen gesucht

Osthofen (ots) – Am Mittwoch, gegen 10:00 Uhr wurde eine 81-jährige Frau in

einem Warenhaus in Osthofen von zwei Frauen bestohlen. Hierzu sprach eine

Täterin die Seniorin an und stellte Fragen zu verschiedenen Produkten. Hierdurch

wurde die Seniorin gezielt davon abgelenkt, wie zeitgleich eine zweite Täterin

den geschlossenen Reißverschluss ihrer Handtasche öffnete und hieraus die

Geldbörse der 81-jährigen stahl.

Die beiden Täterinnen flüchteten im Anschluss.

Beide werden als jung beschrieben, eine habe dunkle, die andere helle Haare

gehabt.

Wer Hinweise zu den bislang unbekannten Täterinnen geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Immer wieder kommt es zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Nähere

Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täterschaft erfahren Sie unter

www.polizei-beratung.de.