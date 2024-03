Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis: Junger Mann mit Nacktbildern erpresst

Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zunächst ahnte ein 21-Jähriger aus Schönau

nichts Böses, als er am Montag von einer Unbekannten auf Instagram angeschrieben

wurde. Nachdem sich der junge Mann im Chat rasch mit der Frau angefreundet

hatte, tauschten beide über die Plattform Snapchat Nacktbilder aus. Kurze Zeit

später brach der Kontakt zu der vermeintlichen Frau ab und ein Mann drohte mit

der Veröffentlichung der Bilder des jungen Mannes. Aus Sorge darüber, dass die

intimen Aufnahmen durch den unbekannten Erpresser über die sozialen Medien an

seine Freunde und Bekannte verbreitet werden, willigte er ein, Geld für die

Löschung der Bilder zu überweisen. Allerdings genügte die Summe dem unbekannten

Täter nicht und forderte danach noch mehr Geld. Daraufhin wandte sich der

21-Jährige an die Polizei, welche nun wegen Erpressung auf sexueller Grundlage

ermittelt.

Mannheim: 26-Jährige vermisst – Öffentlichkeitsfahndung mit Fotoaufnahme

Mannheim (ots) – Die in Griechenland lebende 26-jährige Fazeleh M. besucht seit

mehreren Tagen mit weiteren Familienangehörigen Verwandte in Mannheim, Stadtteil

Rheinau. Sie verließ am Mittwoch, den 13.03.2024 gegen 10 Uhr die Wohnanschrift

der Verwandten und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Auf Grund einer kognitiven Einschränkung kann eine hilflose Lage nicht

ausgeschlossen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 170 cm groß, kräftige Figur, nackenlange, dunkle Haare, südosteuropäisches

Erscheinungsbild. Sie trug bei ihrem Verschwinden eine schwarze Hose, ein

schwarzes Oberteil, ein schwarzes Kopftuch und einen grün-schwarz-karierten

Mantel. Die getragene Kleidung ist identisch mit der Abbildung der beigefügten

Fotoaufnahme der Vermissten.

Im folgenden Link befindet sich die Fotoaufnahme:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der

Polizei unter der Telefonnummer 0621-174 4444 zu melden.

Mannheim: Rucksack aus geparktem Auto gestohlen- Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Die kurze Abwesenheit eines 32-Jährigen nutzte am

Mittwochnachmittag eine bislang noch unbekannte Täterschaft aus und stahl einen

Rucksack aus dem Inneren eines unverschlossen abgestellten Volvos. Der Mann

hatte zuvor sein Auto beim Quadrat Q 5 geparkt und dieses um 17:30 Uhr für knapp

10 Minuten nicht mehr im Blick gehabt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte,

bemerkte er, dass der Rucksack, welcher im Fußraum der Beifahrerseite gelegen

hatte, weg war. Der Wert des Rucksacks und dessen Inhalts wird auf knapp 2.000

Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen

Diebstahl.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim: Autofahrerin zwingt Straßenbahn zur Vollbremsung – Fahrgäste leicht verletzt

Mannheim (ots) – Eine Straßenbahn der Linie 2 befuhr am Mittwoch gegen 10.30 Uhr

die Mittelstraße in Fahrtrichtung Ludwig-Jolly-Straße, als eine bislang

unbekannte Fahrzeugführerin dieser die Vorfahrt nahm. Die unbekannte Fahrerin

befuhr ebenfalls die Mittelstraße und missachtete im Kreuzungsbereich der

Gärtnerstraße die Vorfahrt der herannahenden Straßenbahn, sodass diese eine

Vollbremsung einleiten musste. Durch die Bremsung wurden zwei Fahrgäste der

Straßenbahn leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die

unbekannte Fahrzeugführerin setzte im Anschluss ihre Fahrt in Richtung

Ludwig-Jolly-Straße fort, ohne ihrer Pflicht als Unfallverursacherin

nachzukommen. Es kam zu keinem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Fahrzeugführerin haben, werden

gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden, unter: 0621-174 4222.

Mannheim: Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Mannheim (ots) – Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge kam es am Mittwoch gegen

8.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Luzenbergstraße und der Spiegelstraße. Eine

45-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr von der Spiegelstraße in die Luzenbergstraße

und missachtete hierbei die Vorfahrt der Verkehrsteilnehmer auf der

Luzenbergstraße. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf

der rechten Fahrbahn der Luzenbergstraße befand, kollidierte mit der

45-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten. An den

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro.

Mannheim: Über Rot gefahren und Unfall verursacht; ca. 7.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend um 21:25 Uhr fuhr ein 78-jähriger

Mercedes-Benz-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße entlang. Gleichzeitig fuhr ein

48-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die Grenadierstraße in Fahrtrichtung

Friedrich-Ebert-Straße entlang. Hierbei missachtete der 48-Jährige das für ihn

geltende Rotlicht der Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug

des 78-Jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Die

Fahrzeuge blieben fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand.