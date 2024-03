Snackautomat aufgebrochen – Täter festgenommen

Hördt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 10.03.2024, versuchten zwei Täter einen Snackautomaten in der Schulzenstraße in Hördt aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die vor Ort auf zwei Personen traf.

Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnten die beiden Täter (20 und 21 Jahre) in angrenzenden Gärten festgenommen werden. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit beteiligtem Motorradfahrer

Germersheim (ots) – Ein Motorradfahrer sorgte beim Auffahren auf die B9 für einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Am Sonntag 10.03.2024 gegen 13.40 Uhr, waren 2 Pkw-Fahrer, aus dem Bereich Südpfalz und Rhein-Pfalz Kreis, auf der B 9 in Richtung Karlsruhe unterwegs. In Höhe der Anschlußstelle der B 35 fuhr ein unbekannter Motorradfahrer ungeachtet des durchgehenden Verkehrs auf die B 9 auf.

Um einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu vermeiden, mussten die beiden oben angeführten Verkehrsteilnehmer jeweils Ausweichmanöver durchführen. Für den bereits auf der linken Fahrspur befinden Pkw-Fahrer endete das Ausweichmanöver in der Leitplanke. An seinem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Der andere Pkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Für die Bergung des Pkw und die Straßenreinigung war die linke Fahrspur der B 9 für mehr als 2 Stunden gesperrt.