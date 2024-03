Massenschlägerei und gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Berliner Platz wurde die Polizei Sonntag 10.03.2023 gegen 15:30 Uhr informiert. Ein zunächst verbaler Streit zwischen 10 Personen eskalierte, so dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen kam. In dessen Verlauf verletzte 18-Jähriger einen 29-Jährigen und 17-Jährigen mit einem Messer.

Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Beteiligte flüchteten zunächst, konnten aber im Rahmen der Fahndung durch Polizeikräfte kontrolliert werden.

Einbruch in Keller

Ludwigshafen-West (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 03.03.2024 bis 10.03.2024 in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Valentin-Bauer-Straße ein. Aus dem Abteil wurden ein Koffer und Bekleidung gestohlen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise an die PI Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall unter Alkohol und BtM-Einfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagmittag kam es in der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf kam im Kurvenbereich aufgrund alkohol- und betäubungsmittelbedingter Ausfallerscheinungen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer am Fahrbahnrand geparkten Mercedes A-Klasse. Der Golffahrer stieg sodann aus seinem Fahrzeug aus und flüchtete fußläufig in Richtung Drachenfelsstraße, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch Polizeikräfte eingeholt und festgenommen werden.

Der 58-jährige Fahrer der Mercedes A-Klasse saß zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und wurde leicht verletzt. Sein Pkw wurde auf zwei weitere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge geschoben. Zudem beschädigte er beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines an am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi. Der VW Golf war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 22.000 Euro.

Auch der 40-jährige Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde nach seiner Festnahme zur ärztlichen Versorgung und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf ihn kommen mehrere Strafverfahren zu.

Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der PI Ludwigshafen 1 unter: 0621 / 963 – 2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Geld aus offenstehender Wohnung gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 10.03.2024 zw. 09:25-18:45 Uhr, stahlen Unbekannte aus einer Wohnung in der Wredestraße rund 400 Euro Bargeld. Der Bewohner hatte zuvor seine Wohnung verlassen und die Tür lediglich zugezogen, ohne sie zu verschließen.

Die Polizei rät:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn ihre Tür defekt ist, lassen Sie diese umgehend reparieren.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 09.03.2024 bis 10.03.2024 in ein Wohnhaus in der Freiastraße ein. Ob Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht derzeit Zeugen, die etwas Verdächtiges in dem Tatzeitraum beobachtet haben könnten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrerflucht in der Sudermannstraße – Zeugenhinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Bereits am 06.03.2024 zwischen 16-17 Uhr, parkte eine Frau ihr Auto in der Sudermannstraße. Als sie zu ihrem BMW zurückkehrte, bemerkte sie Schäden an der linken Seite ihres Fahrzeuges. Ein bisher unbekannter Fahrer hatte das Auto touchiert und hierdurch beschädigt. Hiernach verließ dieser anschließend die

Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen Die Schadenshöhe beträgt rund 1.000 Euro.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben

Ihnen stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie im Zweifel lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Haben Sie die Tat gesehen oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die PI Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.