Diebstahl von Katalysator

Speyer (ots) – In der Zeit vom 09.03.2024, 15 Uhr bis 10.03.2024 um 14:46 Uhr, wurde durch unbekannte Täter auf dem Mitfahrerparkplatz an der L454 der Katalysator von einem silber/grauen Renault Kleinwagen gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise/sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots) – Am Freitag 08.03.2024 um 15:25 Uhr, wurde ein 32-jähriger PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser gab zu Beginn der Kontrolle spontan an gelegentlich zu kiffen.

Da der anschließende Drogentest ebenfalls positiv ausfiel, wurde der Speyerer zur Dienststelle verbracht, wo durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot und 2 Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.