Frankenthal (ots) – Am Freitag 08.03.2024, kurz vor 05 Uhr, wurde der Polizei ein 33-Jähriger mit Blutanhaftungen in Bobenheim-Roxheim gemeldet. Deshalb wurde die Wohnung seiner 24-jährigen Lebensgefährtin in Frankenthal überprüft. Dort wurde die Frau tot aufgefunden. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Die Ermittlungen zu den konkreten Umständen und den Hintergründen der Tat sowie dem Motiv dauern an.