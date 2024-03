Schlägerei – Zeugen gesucht

Germersheim (ots) – Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizeiinspektion Germersheim nach einer Auseinandersetzung am Donnerstag gegen 23 Uhr im Bereich der Rheinsheimer Straße. Drei Angreifer hatten auf einen 19-Jährigen mit Schlägen und Tritten eingewirkt. Der 19-Jährige erlitt Hämatome und musste im Krankenhaus behandelt werden. Weiterhin klagte er über Schmerzen.

Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Täter flüchteten von der Örtlichkeit, konnten allerdings im Rahmen der weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 18 Jahre alt.

Die Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar. Die Polizeiinspektion Germersheim sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Vorfall Haltestelle „Alte Römerstraße“

Rheinzabern (ots) – Mittwochmorgen gegen 08 Uhr gingen 2 Jugendliche einen 15-jährigen Jungen an der Haltestelle „Alte Römerstraße“ körperlich an und zogen diesen am Rucksack zu Boden. Ein Mann und ein Mädchen beobachteten das Geschehen und eilten dem Jungen zur Hilfe. Durch ihr Einschreiten konnte der Angriff beendet werden und die 2 Täter flüchteten fußläufig in Richtung Neubaugebiet.

Der Vorfall wurde zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei gemeldet. Die Personalien des Mannes und des Mädchens sind nicht bekannt. Zeugen, insbesondere die beiden einschreitenden Personen, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gaststätte; Zeugenaufruf

Kandel (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Georg-Todt-Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Es wurden diverse Gegenstände und Bargeld entwendet. Hinweise an die Polizei in Wörth.

Verkehrskontrollen auf der B9

Wörth (ots) – Donnerstagnachmittag wurde im Bereich der Bienwald-B9 eine Standkontrolle eingerichtet. Neben diversen Ordnungswidrigkeiten wurden auch Straftaten (Verstöße gegen das Waffengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrten unter Drogeneinfluss) geahndet.

Außerdem wurden 22 Mängelberichte gefertigt.