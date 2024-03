Frankenthal (ots) – Nach dem Tötungsdelikt am 08.03.2024 in Frankenthal, wurde der Leichnam der 24-jährigen Frau am Montag 11.03.2024, im Auftrag der Staatsanwaltschaft, im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.

Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab, dass eine Kombination aus Blutverlust und einer Gasembolie infolge von zahlreichen Stich-/Schnittverletzungen als Todesursache angenommen werden kann.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen zu den konkreten Umständen der Tat und zum Motiv dauern weiter an.

