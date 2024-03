Kaffee auf der Fahrbahn

BAB6/Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots) – Dass Beamte sich im Dienst angeblich zuweilen ausschließlich mit Kaffee beschäftigen ist sicherlich jedem durch einen scherzhaften Spruch schon einmal zu Ohren gekommen. Am gestrigen Mittwoch kam es im Bereich Kaiserslautern-Einsiedlerhof zu einem Verkehrsunfall, der dies allerdings tatsächlich nötig machte.

Ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers, der den erforderlichen Sicherheitsabstand zum Vordermann nicht einhielt, wich einem verkehrsbedingt abbremsenden LKW aus. Dabei touchierte er ihn allerdings noch leicht im Bereich des Aufliegers, wodurch dieser seitlich aufriss. Folge davon war, dass sich Teile der Ladung über eine Länge von ungefähr 100 Metern, auf der Autobahn verteilten.

Bei der Ladung handelte es sich um tausende Packungen Kaffee, die dann zu großen Teilen auf der Fahrbahn lagen und eine rutschige Schicht bildeten. Die Beamten vor Ort versuchten zwar mit eigenen Mitteln die Fahrbahn zu reinigen, was allerdings misslang. In der Folge mussten zwei Fahrstreifen über mehrere Stunden gesperrt bleiben, bis die Reinigung durch eine externe Stelle vollzogen wurde.|past

Streit unter Jugendlichen

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zum Fackelrondell gerufen. Im Essensbereich eines Einkaufszentrums gerieten mehrere Jugendliche in einen Streit. Nach bisherigen Ermittlungen forderte einer der Jugendlichen von einem 14-Jährigen Geld. Aus Angst übergab er die Scheine in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags und flüchtete sich anschließend in einen Linienbus.

Die Gruppe verfolgte den jungen Mann bis zum Bus und bedrohte ihn verbal. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Raubs und der Bedrohung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – In der Fabrikstraße zerkratzten unbekannte Täter die Fahrertür eines VW Golf. Der Wagen war von Dienstag 05.03.2024 ab 21 Uhr bis Mittwoch 06.03.2024 um 12.30 Uhr, in Höhe des Hauses Nummer 38 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Kaiserslautern (ots) – Um in der Mittagspause etwas essen zu gehen, parkte ein 51-Jähriger am Mittwoch 06.03.2024 von 12-13 Uhr, seinen Toyota Tacoma ordnungsgemäß in der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 77. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, lag das Spiegelgehäuse auf dem Boden.

Nach ersten Ermittlungen streifte ein anderes Fahrzeug den Toyota beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Parkrempler mit Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots) – In der Gottlieb-Daimler-Straße in Höhe der Hausnummer 42 kam es am Mittwoch 06.03.2024 zwischen 10:30-18:20 Uhr, zu einer Unfallflucht. Nach ersten Ermittlungen streifte ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Audi eines 55-Jährigen an der Fahrerseite.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Wer hat den Parkrempler beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Tel: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Fußball auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag findet die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Osnabrück statt. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13:30 Uhr. Der Veranstalter rechnet mit dem Besuch von bis zu 40.000 Zuschauern. Aufgrund eines geplanten Fanmarsches der Heimfans durch die Innenstadt wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen.

Daher empfehlen wir allen Fußballfans, ausreichend Zeit für die Anreise und mögliche Verzögerungen einzuplanen, um trotzdem pünktlich ins Stadion zu kommen.

Auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz Informationen unter anderem zur An- und Abreise, zum Park-and-Ride Verkehr und den zur Sicherheit erforderlichen Maßnahmen in und um das Stadion zusammengestellt.

Dennoch hier einige wichtigen Infos:

Rund um den Betzenberg kann es zeitweise zu Straßensperrungen kommen. Auch der Elf-Freunde-Kreisel und ein Teil des Fußgängerverkehrs werden davon betroffen sein, um der Vielzahl an Fans eine reibungslose Querung des Kreisels zu ermöglichen sowie rivalisierende Fangruppen voneinander zu trennen. Heimfans wird daher empfohlen, den Fußweg durch die Kantstraße zu nutzen. Insbesondere nach dem Spiel gelangen sie so schneller zum Hauptbahnhof und können somit die Sperrung des Elf-Freunde-Kreisels umgehen. Das Stadion liegt in einem Wohngebiet mit nur wenigen Zu- und Abfahrtswegen. Um die Sicherheit aller Fans, Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, lassen sich Straßensperrungen leider nicht vermeiden.

Für die An-und Abreise setzt die Deutsche Bahn AG zusätzliche Züge ein. Die veröffentlichte Fahrplanauskunft kann unter https://s.rlp.de/F5MbV eingesehen werden.

Gästefans, die nicht mit der Bahn anreisen, wird empfohlen den Messeplatz in Kaiserslautern anzusteuern. Von dort sind es wenige Gehminuten bis zum Stadion. Die Polizei empfiehlt Heimfans den Park-and-Ride-Verkehr ab dem Parkplatz Schweinsdell. Bitte fahren Sie nicht auf den Betzenberg, dort ist kaum Parkraum vorhanden. Die wenigen Parkmöglichkeiten sollten Anwohnern vorbehalten sein.

Die Bundespolizei wird den Bahnverkehr mit einem Hubschrauber überwachen.

Bundes- und Landespolizei stellen klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Unser Appell an alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen Verhaltensweisen klare Grenzen!

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |erf

Kreis Kaiserslautern

Alkoholisiert Unfall verursacht

Schallodenbach (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls wurde die Polizei am Mittwochabend in die Hauptstraße gerufen. Zu dem Unfall kam es, als ein 37-jähriger Mann mit seinem Audi A4 gegen einen am Straßenrand geparkten VW Transporter fuhr. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall beschädigt.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Fahrer des Audis nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Mann musste die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein des 37-Jährigen stellte die Polizei sicher. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung dauern an. |kfa

Bei Nebel geflüchtet

Otterbach (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am frühen Mittwochmorgen von der B270 gemeldet worden. Ein 37-Jähriger war gegen 06:20 Uhr mit seinem Lieferwagen von Otterbach in Richtung Siegelbach unterwegs. Zu der Zeit herrschte dichter Nebel. In Höhe der Kläranlage kam ihm ein Auto entgegen und ein Zusammenstoß ereignete sich.

Der zweite Unfallbeteiligte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Firmenwagen des 37-Jährigen wurde durch den Rempler am Außenspiegel sowie am vorderen Radkasten beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen nach dem geflüchteten Fahrer dauern an. Zeugen, die etwa zur gleichen Zeit auf der Strecke unterwegs waren und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cla