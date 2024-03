Smartphone am Hauptbahnhof geraubt

Mainz (ots) – Am 07.03.2024 suchte ein Mann um 02:15 Uhr, das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof in Mainz auf, da er zuvor Opfer eines Raubes wurde. Der Mann blutete stark aus einer Wunde am Kopf. Bei dem 49-jährigen Opfer handelte es sich um einen Bulgaren, der von einer 3-köpfigen Männergruppe, zwei 30- und 37-jährige Bulgaren sowie ein 44-jähriger Litauer, geschlagen wurde.

Das Opfer erlitt eine Platzwunde über dem linken Auge, die Täter entwendeten sein Smartphone und flüchteten. Durch eine umgehende Nahbereichsfahndung konnten die Männer im Hauptbahnhof Mainz festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Einer der drei hatte das geraubte Telefon in seiner Jackentasche und wies zudem Blutspuren sowie Verletzungen an seiner Hand auf. Zwei der mutmaßlichen Täter sowie das Opfer waren stark alkoholisiert. Für den mutmaßlichen Haupttäter wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet.

Der verletzte 49-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in die Uniklinik Mainz verbracht und erhielt sein Smartphone im Nachgang zurück. Von einer Vernehmung der drei Beschuldigten musste aufgrund der Alkoholisierung Abstand genommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer auf freiem Fuß belassen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Räuberischer Diebstahl

Mainz-Weisenau (ots) – Am Mittwoch um 07:55 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Göttelmannstraße. Ein bislang unbekannter Täter hat sich noch vor der offiziellen Marktöffnung in den Verkaufsraum begeben und dort 10 Flaschen Spirituosen in seinem Rucksack versteckt. Als er daraufhin von einer Mitarbeitern, im eigentlich noch geschlossenen Markt, erwischt wurde, flüchtete er aus dem Gebäude.

Dort konnte die Mitarbeiterin den Täter zwar einholen und festhalten, er befreite sich jedoch indem er ihr den Arm wegschlug und seine Flucht daraufhin zu Fuß in Richtung Volkspark fortsetzte.

Laut Zeugenaussagen soll der männliche Täter etwa 1,70m groß gewesen sein und habe dunkle kurze Haare und einen schwarzen Bart gehabt. Zudem habe er schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eine blaue Regenjacke und einen graublauen Rucksack getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bingen (ots) – Am 07.03.2024 wurde ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mainz-Bingen gegen 11:30 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Bingen im Bereich der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte den Beamten hierbei keine Fahrerlaubnis vorzeigen.

Eine Abfrage ergab, dass der Fahrer aufgrund diverser vorheriger Verkehrsstraftaten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmittel erlangt werden. Ein diesbezüglich erfolgter Drogenschelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin.

Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde untersagt. Der Fahrer muss sich nun in Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmittel verantworten.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am 06.03.2024 gegen kurz vor 17 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Helmutstraße einen 37-jährigen Verkehrsteilnehmer. Für die Streife ergaben sich eindeutige Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum des Fahrers. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, der Kontrollierte stand offensichtlich unter dem Einfluss von Amfetamin und auch MDMA (Ecstasy). Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.