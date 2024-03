Busfahrer übersieht Rollerfahrerin bei Fahrstreifenwechsel

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr fuhr ein 58-jähriger Busfahrer die Schienenstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Sandhofen entlang. Kurz nach dem Bahnhof Waldhof wechselte der 58-Jährige auf den rechten Fahrsteifen in Richtung Sonderburger Straße. Hierbei übersah er eine auf dem Abbiegefahrstreifen befindliche 61-jährige Rollerfahrerin und streifte mit dem Heck des Busses den Roller der 61-Jährigen.

Durch die Streifkollision wurde die 61-Jährige nach rechts abgewiesen und fuhr in der Folge gegen den Bordstein, wodurch sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahgelgenes Krankenhaus gebracht. Der Roller wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Radfahrerin missachtet Vorfahrt und verletzt sich leicht

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 16:15 Uhr übersah eine 24-jährige Radfahrerin im Kreuzungsbereich der Quadrate N5/N4 eine von rechts kommende 30-jährige Ford-Fahrerin. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug fiel die Radfahrerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

44-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Eberswalder Weg/Brandenburger Straße ein Unfall zwischen einer 48-jährigen Daimler-Chrysler-Fahrerin und einer 44-jährigen Radfahrerin, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Die 48-Jährige befuhr den Eberswalder Weg in Fahrtrichtung Brandenburger Straße. An der Einmündung zur Brandenburger Straße missachtete sie die Vorfahrt der von links auf dem Radweg querenden Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 44-Jährige prallte gegen das Fahrzeug und stürzte daraufhin zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu.

Durch den Rettungsdienst wurde die Frau nach der ersten medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 48-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Jugendliche Einbrecher scheitern an resoluten Mitbürgern

Mannheim (ots) – Heute Nacht gegen 01 Uhr, hatten sich zwei 15-jährige Jugendliche an einem Kiosk im H3 Quadrat zu schaffen gemacht. Einer der beiden versuchte die Eingangstür aufzuhebeln, während der andere Schmiere stand. Eine 63-jährige Anwohnerin bemerkte diesen Vorfall und sprach die beiden Täter lautstark an, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Drei weitere Anwohner im Alter von 20, 21 und 36 Jahren wurden auf die Situation aufmerksam, setzten den Flüchtenden kurzerhand nach und stellten schlussendlich die beiden Täter. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt war sofort zugegen und konnte sogar noch eine versteckte Eisenstange im Ärmel des einen Täters finden, mit der er vermutlich den Kiosk aufhebeln wollte. Die Jugendlichen wurden noch in der Nacht zur weiteren Sachbearbeitung der Kriminalpolizei übergeben. Die Täter müssen nun mit einer Anzeige wegen versuchten Einbruchs rechnen.