Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am Freitag 01.03.2024 gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Berliner Ring in Worms. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Wallstraße in Fahrtrichtung Berliner Ring. Beim Linksabbiegen verlor er die Kontrolle über seinen PKW und stieß gegen eine Ampelanlage. Am PKW und der Ampelanlage entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Da der 33-jährige Baden-Württemberger alkoholisiert war, wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Osthofen

Worms (ots) – Am 01.03.2024, gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der L425 bei Osthofen. Ein 48-jähriger Wormser und ein 25-jähriger Wormser befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren PKW die L425 aus Mörstadt kommend in Fahrtrichtung Osthofen. An einer dortigen Abfahrt musste der 48-Jährige verkehrsbedingt abbremsen, was der 25-Jährige übersah und auffuhr. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Im Verlaufe der Unfallaufnahme konnte beim 25-jährigen Unfallverursacher Atemalkohol festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein entzogen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen der Wormser Polizei Worms

Worms (ots) – Insgesamt 26 Fahrzeuge wurden Donnerstagvormittag durch die Wormser Polizei in der 50-er Zone auf Höhe der Karl-Kübel-Brücke mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. 95 km/h betrug die höchste gemessene Geschwindigkeit, abzüglich der Toleranz. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, der Eintrag von 2 Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg sowie 1 Monat Fahrverbot.

Gleich zu Beginn der Geschwindigkeitsmessungen gegen 11:00 Uhr fiel der Polizei bereits ein PKW auf, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde sofort einer Verkehrskontrolle zugeführt. Bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer aus Ludwigshafen ergab sich der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln.

Bei dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, Führerschein und Fahrzeugschlüssel polizeilich sichergestellt und das Auto musste vor Ort stehen bleiben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Wormser Polizei wird solche Kontrollen auch zukünftig an unterschiedlichen Stellen und in unregelmäßigen Abständen weiter durchführen.

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger auf der B9 bei Rheindürkheim

Worms-Rheindürkheim (ots) – Am Freitag 01.03.2024 gegen 19:50 Uhr, kam es auf der B9 bei Rheindürkheim zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger tödlich verletzt wurde. Eine 33-jährige PKW-Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis befuhr die B9 aus Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms. Auf Höhe von Rheindürkheim kreuzte ein Fußgänger die Fahrbahn.

Die Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Der Fußgänger erlag an seinen Verletzungen vor Ort. Für die Verkehrsunfallaufnahme war die B9 für etwa vier Stunden voll gesperrt. Neben Polizei waren auch Rettung und Feuerwehr im Einsatz.