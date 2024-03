Unter THC-Einfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Ilbesheim (ots) – Am Freitag 01.03.2024 gegen 11 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem E-Scooter den Obertorplatz in Landau. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

Über Verkehrsinsel gefahren, Verkehrszeichen beschädigt, geflüchtet, bei Polizei gestellt

Ilbesheim (ots) – Am Freitag 01.03.2024 gegen 18 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 509 in Richtung Eschbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein bisher nicht identifizierter Audi-Fahrer beteiligt war. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen aus seiner Verankerung gerissen. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug wurde im Bereich der Front, der Beifahrerseite sowie am rechten Radkasten stark beschädigt. Zwei Augenzeugen konnten den Vorfall beobachten und den Fahrer sowie die Farbe und Marke des PKW erkennen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen circa 50-jährigen Mann und bei dem Fahrzeug um einen grauen Audi gehandelt haben.

Am Morgen des 02.03.2024 stellte sich der Mann selbstständig bei der Polizeiinspektion Landau. Er gab an, dass er auf Grund Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen sei und das Ausmaß des Schadens erst am heutigen Tage festgestellt habe. Der Mann muss sich nun wegen einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht verantworten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Eigentümer von E-Bike gesucht

Kirrweiler-Bahnhof – 01.03.2024 (ots) – Gesucht wird von der Polizei in Edenkoben der Eigentümer eines blauen E-Bikes der Marke Bulls. An dem in Kirrweiler am Bahnhof abgestellten E-Bike wurde das Schaltwerk entwendet. Der Eigentümer oder Zeugen, die Angaben diesbezüglich machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Edesheim (ots) – Am Freitag 01.03.24 gegen 08 Uhr, wurde eine 38-Jährige aufgrund eines an ihrem genutzten E-Scooter angebrachten schwarzen Versicherungskennzeichens in der Staatsstraße in Edesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter seit dem 01.03.24 nicht mehr versichert war, weshalb ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die 38-Jährige eingeleitet wurde. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Edenkoben Sie auf das neue Versicherungsjahr hinweisen. Vergessen Sie nicht ab dem 01.03.24 das blaue Versicherungskennzeichen an ihrem E-Scooter, Mofa, Moped oder Roller anzubringen.

Verkehrsüberwachung, 02.03.2024, 11:30 Uhr – 12:15 Uhr

Bad Bergzabern (ots) – Innerhalb von 45 Minuten wurden 18 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie das Stoppschild an der Einmündung Landauer Straße/Weinstraße missachteten. Ein weiterer Fahrer wurde ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen/Einmündungen verhindern.

Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wir durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Geschwindigkeitskontrolle in der Staatsstraße

Edesheim (ots) – Am Freitag 01.03.24 von 17-18:05 Uhr, führte die Polizei Edenkoben eine Geschwindigkeitskontrolle in der Staatsstraße in Edesheim durch. Bei erlaubten 30 km/h konnten acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Den unrühmlichen Spitzenreiter, welcher mit einer Geschwindigkeit von 53 km/h gemessen wurde, erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 EUR. Weiterhin wurde ein Fahrzeug aufgrund eines Mangels beanstandet.

Geschwindigkeitskontrolle in der Radeburger Straße

Edenkoben (ots) – Am Freitagvormittag 01.03.24, wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Radeburger Straße in Edenkoben durchgeführt. Innerhalb einer Dreiviertelstunde konnten acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30km/h mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 180EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr dar. Halten Sie sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Hierdurch können Verkehrsunfälle verhindert und die Unfallfolgen reduziert werden.