Speyer testet den Warnmittel-Mix

Feuerwehr Speyer – Am Samstag 02.03.2024, wurde in Speyer die Warnung der Bevölkerung geprobt. In diesem Zusammenhang löste der der Brand- und Katastrophenschutz ab 11:00 Uhr den gesamten Warnmittel-Mix aus, der ihm zur Verfügung steht. Darunter fallen neben dem fest verbauten städtischen Sirenennetz sogenannte mobile Sirenenanlagen für Alarmierung und Sprachdurchsagen (Mobela). Auch die Warn-Apps NINA, KATWARN und BIWAPP wurden mit einbezogen.

Seit dem letzten Jahr dazugekommen und auch dieses Mal wieder Teil der Probe war das vom Bund bereitgestellte Cell Broadcast. Nachdem alle Systeme nacheinander ausgelöst wurden, konnte um 11:45 Uhr“Entwarnung“ gegeben werden.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann zeigte sich nach der Probe zufrieden: „Der heutige Probealarm mit all unseren Warnmitteln war sehr wichtig. Zum einen müssen wir regelmäßig unsere Systeme überprüfen und unsere Kollegen im Umgang schulen. Zum anderen muss aber auch die Bevölkerung Warnsignale kennen, sowie Endgeräte so einstellen, dass Apps und Cell Broadcast zuverlässig vor Gefahren warnen können, auch wenn zum Beispiel das Smartphone auf „stumm“ geschaltet ist.

Wir wissen genau, dass ein Warnmittel alleine oftmals nicht ausreicht, um die Bevölkerung im Gefahrenfall sicher erreichen zu können. Deshalb setzen wir auf den Mix verschiedener Systeme und haben stets das Ziel vor Augen, dass jeder Mensch mindestens von einem der Warnmittel in Gefahrenfall erreicht wird. Sei es eine Sirene, die Lautsprecherdurchsage oder das piepsende Smartphone.“

Abschließend konnte festgestellt werden, dass alle Warnmittel zuverlässig ausgelöst hatten. Sollte ihr Endgerät, auf dem Sie entsprechende Apps installiert haben, nichts angezeigt haben, empfehlen wir Ihnen die Einstellungen zu überprüfen. Sollten Sie dabei Hilfe benötigen, können Sie uns gerne in der Feuerwache Industriestraße besuchen. Wir unterstützen Sie gerne, soweit wir es können. Wir danken der Firma Thor und dem Kommunalen Vollzugdienst für die Unterstützung.

Täuschungsversuch nach Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle in der Wormser Landstraße in Speyer wurde in der Nacht zum Samstag gegen 00.30 Uhr ein PKW Kia einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 22-jährigen Fahrer festgestellt werden.

Bei einem auf freiwilliger Basis durchgeführten Urintest wurde plötzlich eine schwarze Tüte neben dem Schuh des Fahrers aufgefunden. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Beutel Kunsturin handelte. Der 22-Jährige gestand schließlich, vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Den 22-jährigen Mann aus Neustadt erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Speyer (ots) – Am Freitagmittag gegen kurz nach 12 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem PKW die Brunckstraße in Richtung der Siemensstraße mit dem Ziel nach links in diese abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die Siemensstraße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Der 81-Jährige bog nach links ab, ohne den aus seiner Sicht von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrer durchfahren zu lassen. Trotz eines Ausweichmanövers des Motorradfahrers kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Er wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5.500 Euro.