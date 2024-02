+++Gasaustritt aus Propan-Gastank – Einfamilienhaus eingestürzt – Person verletzt+++

Ereignisort: 65589 Hadamar-Niederzeuzheim, Hohlstraße

Ereigniszeit: Montag, 26.02.2024, 10:49 Uhr

(RK) Am Montag, dem 26.02.2024, kam es um 10:49 Uhr bei Wartungsarbeiten an einem unterirdischen Gastank eines Gas-Unternehmens zu einer Beschädigung eines Ventils, woraufhin unkontrolliert Flüssiggas in die Atmosphäre ausströmte. Mehrere Versuche, das Leck abzudichten, schlugen bislang fehl. Aus diesem Grund mussten die Anwohner in einem Sicherheitsradius von 300m um die Gefahrenstelle evakuiert werden und ihre Häuser verlassen. Im Verlauf des Abends begab sich ein 44jähriger Anwohner widerrechtlich zurück in sein Wohnhaus, obwohl dieses bereits evakuiert war.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es an diesem Wohnhaus um 00:11 Uhr zu einer Verpuffung. Infolgedessen stürzte das Einfamilienhaus vollständig ein. Die Person konnte sich selbständig aus den Trümmern befreien und wurde schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Maßnahmen dauern zur Stunde noch an. Die Anwohner werden dringend gebeten den evakuierten Bereich nicht zu betreten.

Versuchter Einbruch in Apotheke,

Limburg, Mainzer Straße, 24.02.2024, 13:30 Uhr bis 26.02.2024, 07:00 Uhr

(pj) Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter in eine Apotheke im Stadtteil Linter einzubrechen. Die Einbrecher versuchten dabei zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Nebeneingangstür der Apotheke in der Mainzer Straße aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Tür entstand Sachschaden. Täterhinweise liegen keine vor. Diese nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 069431 / 9140 0 entgegen.

Werkzeugdiebstahl aus Transporter,

Brechen, Heidestraße, 23.02.2024, 16:00 Uhr bis 26.02.2024, 07:10 Uhr

(pj) Unbekannte Täter stahlen zwischen Freitag und Montag verschiedene Elektrowerkzeuge aus einem Kleintransporter in Brechen. Auf noch unbekannte Art und Weise verschafften sich die Diebe Zugang zu dem Transporter, der in der Heidestraße geparkt war und entwendeten mehrere befüllte Werkzeugkoffer mit hochwertigen Geräten. Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 069431 / 9140 0 entgegen.

Ohne Führerschein Unfall verursacht,

K372 zwischen Altenkirchen und Niederquembach, 26.02.2024, 16:15 Uhr

(pj) Leicht verletzt wurde ein Unfallfahrer am Montagnachmittag, als er von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Gegen 16:15 Uhr war der 21-jährige Fahrer auf der regennassen K372 von Altenkirchen Richtung Niederquembach unterwegs, als er im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Etwa 50 Meter weiter kam der Opel Corsa, an dem Totalschaden entstand, zum Stehen. Der Fahrer hat keinen Führerschein und muss sich zusätzlich zum verursachten Unfall nun noch wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Köln: Entwendete E-Bikes geortet – Diebeslager hochgenommen

Die Ortung zweier entwendeter E-Bikes aus Hessen durch die Eigentümer (37, 57) hat die Polizei am Freitagnachmittag (23. Februar) zu einem mutmaßlichen Diebeslager in Köln-Bocklemünd/Mengenich geführt. Die Einsatzkräfte fanden dort die entwendeten E-Bikes in einem abgestellten LKW und beschlagnahmten neben dem LKW weiteres mutmaßliches Diebesgut. Nach derzeitigem Stand entwendeten Unbekannte die beiden E-Bikes und hochwertige Werkzeuge in der Nacht zu Freitag aus einer Garage in Villmar (Hessen). Die Eigentümer konnten ihre Bikes mittels privat verbauter Technik in Köln orten und machten sich noch am selben Tag auf den Weg dorthin. Da die Räder auf dem Gelände eines Schrottplatzes in Bocklemünd-Mengenich geortet wurden, durchsuchten mehrere Streifenteams auf richterlichen Beschluss mehrere Schuppen und einen abgestellten LKW. Neben den E-Bikes fanden die Polizisten dort hochwertige Werkzeuge, Autoreifen und mehrere Benzinkanister. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen und Tatverdächtigen dauern an. (cw/kk)