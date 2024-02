Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Fahrraddieb in Innenstadt,

Königstein, Klosterstraße, Montag, 26.02.2024, 19 Uhr bis 19.45 Uhr

(da)Am Montag hatte es ein Fahrraddieb auf ein E-Bike in der Königsteiner Innenstadt abgesehen. Das Rad der Marke „Cube“ im Wert von knapp 3.500 Euro war gegen 19 Uhr in der Klosterstraße abgestellt worden. Die Besitzerin hatte es noch mit einem Faltschloss um Rahmen und Hinterrad gesichert, musste aber nach 45-minütiger Abwesenheit feststellen, dass diese Sicherung vergebens war. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 zu melden.

Wollen Sie Ihr Fahrrad gegen Diebstahl sichern, dann rät die Polizei zu den vier folgenden Schritten: 1. Suchen Sie einen sicheren Stellplatz! Achten Sie hierbei vor allem auf stark frequentierte Orte und fest verankerte Gegenstände, an denen Sie ihr Rad anschließen können. 2. Schließen Sie Ihr Rad richtig an! Befestigen Sie hierzu das Schloss immer am Rahmen. Auch sollte das Schloss möglichst hoch hängen, damit der Boden nicht zum Hebeln genutzt werden kann. Lassen Sie abmontierbare Fahrradteile wie einen Akku oder Sattel nicht am Fahrrad. 3. Verwenden Sie stabile Schlösser! Achten Sie beim Kauf auf eine VDS Zertifizierung sowie eine hohe Sicherheitsstufe. 4. Fahrraddaten und Codierung. Falls Ihr Rad tatsächlich gestohlen worden sein sollte, sind Details für eine Fahndung maßgeblich. Bewahren Sie hierzu Quittungen und Kaufbelege auf oder nutzen Sie Fahrrad-Apps, bei denen Sie Ihre Fahrraddaten hinterlegen können. Durch eine individuelle Codierung werden Diebe zusätzlich abgeschreckt. Diese werden regelmäßig von der Polizei angeboten und unter https://www.polizei.hessen.de/service/veranstaltungen/ veröffentlicht. Termine im Hochtaunuskreis werden zeitnah folgen.

Drei von vier Reifen aus Tiefgarage gestohlen, Kronberg, Frankfurter Straße, festgestellt am Montag, 26.02.2024, 10 Uhr

(da)Am Montag stellte eine Anwohnerin der Frankfurter Straße in Kronberg fest, dass aus ihrer Tiefgarage Autoreifen gestohlen worden waren. Unbekannte Täter hatten sich unberechtigt Zugang zu den Stellplätzen verschafft, an denen die Reifen gelagert waren. Mit der Beute im Wert von 1.500 Euro flüchteten sie anschließend, ließen jedoch einen der Reifen im Bereich der Garagenzufahrt zurück, sodass letztlich nur drei Reifen fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.