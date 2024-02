Main-Taunus: Die Polizei-News

Betriebshof von Einbrechern angegangen, Kelkheim (Taunus), Münster, Samstag, 24.02.2024, 16 Uhr bis Montag, 26.02.2024, 5.15 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in eine Liegenschaft der Stadt Kelkheim eingebrochen und haben einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Zunächst kletterten die Täter auf das Gelände des technischen Betriebshofes sowie der Wasserwerke in der Jahnstraße im Ortsteil Münster und hebelten dort eine Tür der Büroräume auf. Auch in den Räumlichkeiten gingen sie gewaltsam vor, hebelten eine weitere Tür auf und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Letztendlich flüchteten sie unter anderem mit Bargeld sowie zwei alten Monitoren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Geländes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.

Einbruch in Kfz-Werkstatt,

Kelkheim (Taunus), Münster, Frankfurter Straße, Freitag, 23.02.2024, 17 Uhr bis Montag, 26.02.2024, 7.45 Uhr

(jn)Bei einem Einbruch in eine Kelkheimer Kfz-Werkstatt ist im Verlauf des Wochenendes lediglich Sachschaden entstanden. Zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7.45 Uhr beschädigten die Einbrecher eine Zugangstür des in der Frankfurter Straße im Stadtteil Münster gelegenen Gebäudes und betraten ersten Erkenntnissen nach den Innenraum. Letztendlich verließen die Täter den Tatort ohne Beute, hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe von circa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Fahrzeugteile aus Mercedes gestohlen, Bad Soden am Taunus, Altenhain, bis Montag, 26.02.2024

(jn)In den vergangenen Tagen wurde ein Mercedes im Bad Sodener Stadtteil Altenhain von unbekannten Tätern teilweise ausgeschlachtet. Der oder die Täter zerstörten ein Seitenfenster des Mercedes GLC, welcher in einem Waldstück zwischen dem Altenhainer Sportfeld und dem Geierfeld abgestellt worden war, und verschafften sich so Zutritt zu dem Innenraum. Anschließend wurden Mittelkonsole, Bedienelemente und weitere hochwertige Fahrzeugteile demontiert und gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit 30.000 Euro beziffert, von den Tätern fehlt bis dato jede Spur.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Werkzeug aus VW Transporter entwendet, Sulzbach (Taunus), Neugartenstraße, Montag, 26.02.2024, 16 Uhr bis Dienstag, 27.02.2024, 3.15 Uhr

(jn)Werkzeug im Wert von rund 2.500 Euro haben Autoaufbrecher in der Nacht zum Dienstag in Sulzbach mitgehen lassen. Das angegangene Fahrzeug, ein weißer VW Transporter, parkte zwischen 16 Uhr und 3.15 Uhr in der Neugartenstraße, als die Gauner eine Scheibe einschlugen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden Akkubohrer, Akkusägen und weiteres Werkzeug gestohlen. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen.

Mischkonsum am Steuer,

Hofheim am Taunus, Wallau, Am Wandersmann, Dienstag, 27.02.2024, 0.30 Uhr

(jn)Ersten Erkenntnissen nach sowohl unter Drogen- als auch unter Alkoholeinfluss stand ein 32-jähriger Hofheimer, der in der vergangenen Nacht von der Polizei am Steuer seines Pkw angehalten wurde. Um 0.30 Uhr überprüften Polizisten den Mann in der Straße „Am Wandersmann“ und stellten drogenbedingte Auffälligkeiten sowie Alkoholgeruch in der Luft fest. Da ein Drogenvortest positiv auf Kokain reagierte und auch ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille anzeigte, war die Fahrt für ihn beendet. Er musste mit zur Polizeistation, wo ihm Blut entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Nach Auffahrunfall verletzt,

Bundesstraße 519, Höhe Landesstraße 3014, Liederbach am Taunus, Montag, 26.02.2024, 15 Uhr

(jn)Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag bei Liederbach ist ein 37 Jahre alter Beifahrer verletzt worden. Um 15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Kronberger am Steuer eines Tesla die B 519 von Königstein in Richtung Hofheim. In der Folge beabsichtigte er nach links auf die L 3014 abzubiegen und musste hierfür verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten. Ein nachfolgender 37-Jähriger aus Kelkheim, der am Steuer eines VW Golf unterwegs war, bemerkte das abbremsende Fahrzeug zu spät und fuhr auf das Heck auf. Infolgedessen musste der 37-jährige Beifahrer des Tesla ärztlich behandelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.